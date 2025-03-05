В Китае стартовало одно из важнейших политических событий — заседания китайского парламента и высшего совещательного органа страны Народного политического консультативного совета (НПКСК). «Две сессии» проходят на фоне торговой войны между Китаем и США — и Вашингтон, и Пекин уже ввели новые пошлины против товаров друг друга. Подробнее о том, справится ли экономика КНР с давлением Трампа, — в материале RTVI.

Красные линии экономики

Утром 5 марта в Большом зале народных собраний в Пекине открылась 3-я сессия 14-го Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). В ней приняли участие почти 3 тысячи депутатов парламента Китая, председатель КНР Си Цзиньпин, его заместитель Хань Чжэн, премьер Госсовета Ли Цян, первый вице-премьер Дин Сюэсян, председатель НПКСК Ван Хунин и члены постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Цай Ци и Ли Си.

Как пишет китайское государственное агентство «Синьхуа», атмосфера в зале была «торжественной и теплой».

Одним из центральных событий стало выступление премьера Ли Цяна с докладом о работе правительства. В нем он и рассказал о целях развития Китая на ближайший год. Озвученный уровень роста ВВП на 5% в 2025-м не стал неожиданностью, а вот цель для дефицита бюджета Китая на уровне 5,66 трлн юаней ($780 млрд, или около 4% от ВВП) оказалась максимальной за более чем три десятилетия.

Как пишет Bloomberg, это самый высокий уровень с тех пор, как в 1994 году в результате крупной налоговой реформы был пересмотрен государственный бюджет.

Пекин в течение многих лет пытался удерживать официальный дефицит на уровне не более 3% ВВП, чтобы «продемонстрировать фискальную дисциплину», отмечает агентство. Пересечение этой «неявной красной линии» сигнализирует о готовности Си Цзиньпина предпринять «нетрадиционные шаги» для стимулирования внутреннего спроса.

Кроме того, власти объявили, что в 2025 году увеличат военный бюджет страны на 7,2% — до 1,78 трлн юаней (около $245 млрд). При этом в 2013-м, когда Си Цзиньпин пришел к власти, расходы на оборону составляли всего 720 млрд юаней. Агентство Reuters отмечает, что сейчас Пекин сталкивается с трудностями, которые вызваны «тремя годами вялого экономического роста на фоне растущих геополитических вызовов от Тайваня до Украины».

Но обо всем по порядку.

Торговая война от Трампа

3 марта президент США Дональд Трамп удвоил пошлины на китайские товары: с 10% до 20%. В указе, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что мера связана с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию притока синтетических опиоидов, включая фентанил».

В ответ на это Пекин ввел дополнительные 10-15% тарифы на американскую сельхозпродукцию. Так, 15-процентные пошлины коснулись импортируемой курицы, пшеницы, кукурузы и хлопка, а 10-процентные — соевых бобов, свинины, говядины, продуктов водного промысла, фруктов, овощей и молочных продуктов. Кроме того, Китай внес 15 компаний из США в перечень экспортного контроля.

Как пишет Reuters, новые пошлины могут привести к тому, что Пекин начнет закупать сельхозпродукцию у стран Латинской Америки и Европы.

Именно из-за нового витка торговой войны международное внимание и приковано к «двум сессиям», считает сотрудник сектора экономики и политики Китая Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Андрей Федотов.

«Но пока говорить о каком-то значительном влиянии этих пошлин на экономическое развитие Китая рано. Китай крайне аккуратен, и, скорее всего, не пойдет на эскалацию торговой войны. Все действия Пекина — это реакция на введенные пошлины, повышать их первым он не будет. Скорее всего, пока что в Китае надеются на диалог — как на уровне министерств, так и между Си и Трампом. Хотя пока заявлений о потенциальной встрече я не видел», — рассказал эксперт в беседе с RTVI.

По словам китаиста, в результате можно ожидать экономического сближения Китая с Евросоюзом. Причем этот тренд наметился еще тогда, когда Вашингтон в 2018 году ввел санкции против технологического сектора КНР.

«Как никак, самостоятельно развивать технологии очень ресурсоемко и не очень эффективно, а других технологически развитых экономик, кроме ЕС, самих США, Китая и, пожалуй, Южной Кореи и Японии, нет. Да и нынешний кризис в отношениях между Вашингтоном и Брюсселем китайцам на руку», — добавил Андрей Федотов.

К тому же, по мнению эксперта ЦАТИ, нельзя забывать про политику «двойной циркуляции» — снижения зависимости ВВП от экспорта на зарубежные рынки и большее внимание к внутреннему спросу.

А что во внешней политике

В первый день особых заявлений, связанных с другими аспектами внешней политики, на самом съезде не прозвучало. При этом 5 марта официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь сообщил, что Пекин отметил «новые изменения в политическом урегулировании украинского кризиса».

Дипломат подчеркнул, что Китай по-прежнему настаивает на выдвинутых Си Цзиньпином четырех условиях проведения мирных переговоров: уважение принципа суверенитета, соблюдение Устава ООН, принятие во внимание обеспокоенности каждой из сторон и использование мирных методов.

Что касается военного конфликта на Украине и отношений с Россией, то пока каких-то изменений ожидать не стоит, предположил китаист Андрей Федотов.

«Хотя в разрешении украинского кризиса Пекин, конечно, хотел бы участвовать более активно», — добавил эксперт в беседе с RTVI.

Между тем также 5 марта стало известно, что представители администрации Тайваня обратились за консультацией к работающим на Украине компаниям.

«Мы надеемся узнать из первых рук у Украины, как частные компании помогают увеличивать устойчивость правительства и общества в военное время», — рассказал источник Reuters в службе безопасности Тайваня.

Зачем нужны «две сессии»

Обычно «две сессии» — это ежегодное «отчетное» событие, на котором заслушивают доклады по итогам работы правительства за прошлый год и намечают основные направления на следующий. Зачастую на них обсуждают экономическое развитие Китая и его внутреннюю политику, объяснил Андрей Федотов.

«Его результаты — а если конкретнее, фразы и ключевые посылы в зачитанных докладах — нередко сказываются на китайском рынке, так как это определенный способ убедить китайских предпринимателей в правильности нынешнего курса. Скорее всего, власти КНР и КПК постараются еще раз донести ранее проговоренную Си Цзиньпином мысль — частному бизнесу, а в особенности технологическому сектору, не стоит беспокоиться: никаких закручиваний гаек не последует, а роль частного бизнеса крайне важна в строительстве социализма», — сказал он RTVI.

Впрочем, по мнению Андрея Федотова, более интересными будут следующие «две сессии» в 2026 году. На них подведут итоги 14-й пятилетки и одобрят план экономического развития на следующие пять лет. Вероятно, именно через год больше сосредоточатся на оценке главных задач: