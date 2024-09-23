В Германии подводят итоги третьих подряд региональных выборов на востоке страны, которые прошли 22 сентября в Бранденбурге. На этот раз прогнозы не оправдались — крайне правой «Альтернативе для Германии» все же не удалось обойти социал-демократов во главе с популярным премьером земли Дитмаром Войдке. Если бы СДПГ проиграла, это грозило бы распадом правящей «светофорной» коалиции в Берлине и, возможно, досрочными выборами в бундестаг. Однако немецкие СМИ называют итоги неутешительными для канцлера Олафа Шольца — его отстранили от участия в кампании. «Партия Шольца победила, но сам он проиграл», — считает Spiegel online.

Как голосовал Бранденбург

Опросы накануне выборов давали первое место АдГ, однако крайне правые пришли вторыми. Социал-демократическая партия Германии набрала 30,9%, «Альтернатива» — 29,2%. Тройку лидеров замыкает новая политическая сила — отпочковавшийся от Левой партии «Союз Сары Вагенкнехт» (13,5%). Ранее она также сенсационно заняла третье место в ландтагах Тюрингии и Саксонии.

«Поражение в Бранденбурге, сельской местности вокруг Берлина, которую СДПГ контролировала с момента объединения Германии в 1990 году, вероятно, помешало бы планам Шольца баллотироваться на пост канцлера еще на один срок, а также вынудило бы его расчистить путь для досрочных выборов», — признает Politico.

Как отмечает издание, «канцлер Германии в минувшее воскресенье увернулся от пули, когда возглавляемая им Социал-демократическая партия одержала победу над крайне правыми». Эта победа дала «небольшую отсрочку Шольцу, который изо всех сил пытается сохранить свою трехпартийную коалицию».

Почему Шольц не празднует победу

Вместе с тем примерно 75% тех, кто проголосовал за СДПГ в Бранденбурге, признали при выходе с участков, что сделали это «не из искренней симпатии к социал-демократам, а, скорее, чтобы помешать победе АдГ». Во многом первое место социал-демократам обеспечил лично Дитмар Войдке, который бессменно управляет Бранденбургом с 2013 года. При этом региональный политик с большим опытом постарался максимально дистанцироваться от столичного «светофора».

Более того, Войдке запретил Шольцу, который живет в Потсдаме — столице Бранденбурга, участвовать в избирательной кампании из-за его глубокой непопулярности — такого в истории ФРГ еще не было. По иронии, «голоса за Войдке во многом были голосами против Шольца», считает Spiegel online.

Нетипичность ситуации состоит еще и в том, что за социал-демократов агитировал премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер — один из самых популярных политиков на востоке страны. Вообще-то Кречмер — из Христианско-демократического союза. Но он пояснил правоцентристским избирателям, что им было бы разумнее отдать голос за СДПГ и тем самым заблокировать АдГ.

За «Альтернативу», которая ранее пришла первой в Тюрингии и второй в Саксонии, снова голосовала в основном молодежь и люди среднего возраста. Партия получила больше всего голосов среди избирателей в возрасте от 16 до 59 лет. А победу СДПГ обеспечили граждане ФРГ старше 60-ти. Также за АдГ проголосовало больше мужчин (35%), чем женщин (24%). А вот СДПГ и «Союз Сары Вагенкнехт», напротив, были более популярны среди женской части электората.

Что будет дальше

Немецкие СМИ не исключают, что на выборах в бундестаг, назначенных на 28 октября 2025 года, Олаф Шольц может даже вновь выдвинуться кандидатом в канцлеры от СДПГ. Но пока внутри партии ничего не решено. В любом случае «светофорную коалицию», куда входят СДПГ, «Зеленые» и либералы, признают нежизнеспособной.

Такая коалиция, состоящая из очень пестрых политических сил, впервые была создана на федеральном уровне в 2021 году — и эксперимент уже признан неудачным. В лучшем случае обойдется без досрочных выборов.

«У «светофора» есть небольшое окно возможностей, когда он может доказать, что в его существовании остался хотя бы какой-то политический смысл. Для этого ему надо провести через парламент бюджет, вокруг которого в этом году было уже сломано немало копий, и договориться по таким важным вопросам, как пенсия», — отмечает Spiegel online.

Еще один фактор, который может спасти Олафа Шольца, — это, как ни странно, Дональд Трамп. Издание полагает, что в случае победы республиканца за океаном немцам будет спокойнее, если во главе Германии останется политик, который управляет страной несколько лет и уже имеет опыт общения с Трампом, при котором трансатлантическое партнерство Берлина и Вашингтона переживало не лучшие времена.

На шансы Шольца может повлиять и военный конфликт на Украине: если он закончится до федеральных выборов, и «наступит мир, каким бы они ни был», а канцлеру удастся «объявить хотя бы часть этого своей заслугой», то это перевернет ход избирательной кампании с ног на голову, заключает издание.