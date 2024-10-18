Избирательная кампания в Молдове вышла на финишную прямую — в воскресенье, 20 октября, в республике пройдут президентские выборы, а также референдум о евроинтеграции. Хотя в 2022 году страна уже получила статус страны-кандидата на вступление в ЕС, а в июне Брюссель начал переговоры с Кишиневом, вокруг плебисцита сохраняется напряженная обстановка. За четыре дня до голосования спецслужбы Молдовы обвинили Москву в подготовке беспорядков, которые удалось предотвратить. В Кремле еще ранее опровергли любые обвинения во вмешательстве в молдавские выборы. Все, что известно к завершению периода агитации, — в материале RTVI.

Что говорят о вмешательстве

С заявлением о предотвращении массовых беспорядков на совместном брифинге 17 октября выступили глава Национальной полиции Виорел Чернэуцяну, директор Службы информации и безопасности Молдовы Александр Мустяцэ и исполняющий обязанности главного прокурора по борьбе с организованной преступностью и особым делам Виктор Фуртунэ.

Как утверждают силовики, которых цитирует Sputnik Молдова, более 300 человек с июня прошли подготовку на территории России — якобы «их учили, как организовывать дестабилизирующие протесты, использовать провокации во время протестов и противостоять полицейским».

«Глава СИБ также сообщил о выявлении группы молодых людей, которая, по его словам, прошла обучение в лагерях в Сербии и Боснии и Герцеговины, где их тренировали иностранные инструкторы, связанные с ЧВК «Вагнер»», — передавал Sputnik Молдова заявление главы спецслужб на брифинге.

При этом сейчас угрозы нет, говорят в Кишиневе. «Сейчас уровень риска мы оцениваем как низкий при сохранении бдительности», — заверил глава СИБ.

Ранее в Москве опровергли обвинения Кишинева в попытках вмешаться в молдавские выборы. В частности, об этом говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — заявил Песков. И добавил, что в Молдавии остается много граждан, которые хотят иметь добрые отношения с Россией, но им отказывают в этом праве.

«Нет ЕС» и «смешарики»

Накануне выборов власти распорядились убрать расклеенные по Кишиневу плакаты «Нет ЕС» — в незаконной агитации обвинили молдавского пророссийкого олигарха Игоря Шора, который в республике объявлен в розыск, а связанный с ним оппозиционный блок «Победа» — вне закона.

Ранее глава Нацполиции заявил, что через сеть Шора в страну поступило $15 млн для подкупа более 130 000 молдаван, чтобы те проголосовали против закрепления в Конституции курса на вступление в ЕС и за дружественных России кандидатов.

Инструмент «гибридной войны» увидели и в мультике, на который обратило внимание «Агентство»*. В ролике, где герои говорят голосами, напоминающими озвучку из «Смешариков», сторонников еврореферендума сравнивают с ослами, которые не получают «обещанную морковку». «Вы мечтали стать ослами? Или вы граждане? И способны сказать «Нет — ЕС, да — Молдова»», — агитирует мультфильм.

Тем временем оппозиционная партия «Возрождение» (левоцентристы) 18 октября — в последний день разрешенной агитации — устроила в Кишиневе и еще нескольких городах автопробег против изменения Конституции.

Кто поборется за кресло президента

Всего в борьбе за кресло президента участвуют 11 кандидатов. Реально на победу претендует действующая глава государства Майя Санду, которая рассчитывает переизбраться, второе место опросы дают экс-генпрокурору республики Александру Стояногло. Его выдвинула Партия социалистов, и он считается пророссийским кандидатом — в противоположность Санду, продвигающей прозападный курс.

Впрочем, в интервью RTVI Александр Стояногло заявил, что всегда выступал за евроинтеграцию республики — при сохранении связей с Москвой.

«Я свою позицию определил еще в 2014 году, когда в парламенте проголосовал за два соглашения, которые были заключены между Молдовой и Европейским союзом: соглашение о свободной торговле и соглашение о свободе передвижения. Я тогда не просто голосовал: и мой голос, и моего коллеги из Гагаузии были решающими. Поэтому я еще 10 лет тому назад ясно и четко высказал свою позицию: я сторонник проевропейской интеграции», — подтвердил Стояногло RTVI.

Если ни один из кандидатов не наберет более 50%, то 3 ноября состоится второй тур, который считают весьма вероятным. Опросы дают Санду около трети голосов, что в три раза больше, чем у ее главного соперника Стояногло. При этом решающими могут стать голоса молдавской диаспоры.

На территории России будут открыты два участка в Москве вместо предполагавшихся пяти — в МИД Молдовы объяснили это решение соображениями безопасности. На Смоленской площади заявили, что молдавская сторона лишила права голоса большинство своих соотечественников в России, заготовив всего 10 тысяч бюллетеней при том, что молдавских граждан здесь около полумиллиона.

Наблюдать за выборами будут делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Европарламента.

*издание внесено Минюстом России в реестр иностранных агентов