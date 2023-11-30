Ветеран американской дипломатии, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер скончался в своем доме в штате Коннектикут на 101-м году жизни. Она вместила целое столетие. Он родился еще в Веймарской республике, застал все катаклизмы XX века и до последнего выступал экспертом по вопросам мировой политики. В январе 2023-го 99-летний Киссинджер в последний раз присоединился к Давосскому форуму по видеосвязи. Он вошел в историю как инициатор сближения США и коммунистического Китая и как один из архитекторов разрядки. Какой была жизнь политика — в материале RTVI.

Из баварца в американцы

Генри Киссинджер — баварец. Он родился 27 мая 1923 года в немецком городе Фюрт в религиозной еврейской семье Киссингеров. Его отец был школьным учителем, а мать — домохозяйкой. У Хайнца Альфреда (так мальчика звали при рождении) был еще младший брат. Он с детства любил латынь, музыку и футбол.

В 1938 году, после еврейских погромов Хрустальной ночи семья приняла решение бежать из нацистской Германии — Киссингеры перебрались в Лондон, а оттуда -в Нью-Йорк, поселились на Манхэттене и стали Киссинджерами. Родственники, которые не решились на эмиграцию, погибли во время Холокоста. Хайнц взял себе новое имя — Генри, но восточно-франкский акцент всегда выдавал в нем уроженца Германии.

Параллельно с учебой в вечерней школе Генри работал на заводе по производству кисточек для бритья, потом поступил в Нью-Йоркский Сити-колледж, где изучал политологию и философию — особенно Киссинджера привлекали идеи немца Канта. Но в 1943 году учеба прервалась — юношу призвали на фронт.

Денацификация с немецким акцентом

Знание немецкого пригодилось Киссинджеру: он служил переводчиком, а затем офицером разведки. Во время американского наступления Киссинджеру доверили создать новую администрацию города Крефельд (земля Северный Рейн-Вестфалия). Позже он охотился за гестаповцами, за что получил Бронзовую звезду — почетную боевую награду Вооруженных сил США за героизм.

После капитуляции рейха, в июне 1945 года, Киссинджера назначили командиром подразделения Корпуса контрразведки в земле Гессен, где он занимался денацификацией местных кадров. Позже политик вспоминал, что старался быть справедливым и не злоупотреблять властью. В 1946-м его перевели преподавать в Школу разведки командования вооруженных сил США в западной оккупационной зоне.

В 1947 году Киссинджер уволился в запас и вернулся в Нью-Йорк.

Увлечение дипломатией: от теории к практике

После войны Киссинджер поступил в Гарвардский колледж, где в 1950 году получил степень бакалавра политологии. Объем его дипломной работы на 388 страницах стал рекордом в истории вуза, который до сих пор не побит.

Уже в 1954 году Киссинджер защитил докторскую, посвященную Европе XIX века и «концерту великих держав» после наполеоновских войн.

Теоретик международных отношений начал преподавать в Гарварде, а в 1957 году прославился первым крупным научным трудом «Ядерное оружие и внешняя политика». Он снискал Киссинджеру авторитет эксперта в вопросах стратегической безопасности.

Судьбоносным для Киссинджера стало знакомство с Ричардом Никсоном, который заметил преподавателя Гарварда. После своей победы на выборах 37-й президент США назначил 45-летнего ученого своим советником по национальной безопасности. Киссинджер занимал этот пост с 1969-го по 1975 год, а 1973—1977 годах был еще и государственным секретарем США. Такую комбинацию никому не удалось повторить.

Киссинджер и Китай

Генри Киссинджер известен как один из немногих в американском истеблишменте сторонников сближения с Китаем. В 1970-е годы именно он смог реализовать задумку сближения Вашингтона с коммунистическим Пекином. С последним у США тогда даже не были заключены дипломатические отношения, поскольку американцы долгое время поддерживали тогда еще признаваемую Китайскую республику, проигравшую в гражданской войне в Китае и бежавшую на Тайвань.

Но именно тогда перед США открылось «окно возможностей» переиграть азиатскую политику времен Холодной войны в свою пользу — СССР рассорился с Китаем, в марте 1969 года произошло военное столкновение на острове Даманский. В республиканской администрации появилась идея дружить с КНР против СССР.

Всего через несколько месяцев после кровопролития на советско-китайской границе, с лета 1969 года, США и КНР начали выстраивать линию коммуникации. Сначала это происходило через посредников, при этом в тайне от широкой американской публики и даже от Госдепа США. Итогом такой переписки стала секретная поездка Киссинджера в Китай в июле 1971 года, где он договорился о визите Никсона в Китай и о его встрече с Мао Цзэдуном.

Историческая поездка Никсона состоялась в 1972 году. Ее подготовка также проходила в «режиме спецоперации» — готовившие визит американские дипломаты в апреле 1971 года тайно посетили Китай вместе с командой США по настольному теннису. Во время визита в Пекин Никсон признал Тайвань частью Китая и подписал Шанхайское коммюнике — основополагающий документ китайско-американских отношений, на который ссылаются до сих пор.

Даже в преклонном возрасте Киссинджер продолжал оставаться очень уважаемой фигурой в американо-китайских отношениях. Хотя в 2018 году он и предлагал Дональду Трампу дружить с Россией против Китая, в 2019 году Киссинджер стал занимать более мягкую по отношению к КНР позицию. «Прямой конфликт между нами не может быть выигран, он станет катастрофой для Пекина и Вашингтона», — признал ветеран американской дипломатии, смирившись с новой ролью Китая в международных отношениях.

Особую роль экс-госсекретарь сыграл и в 2023 году. Не желая общаться с американскими дипломатами после инцидента со сбитым аэростатом, китайцы предпочли общаться с Киссинджером. Так, в июле 2023 года его пригласили в Пекин, где американец встретился с председателем КНР Си Цзиньпином и с тогда главой минобороны КНР Ли Шанфу. Эта встреча в каком-то смысле стала отправной точкой для активизации американо-китайского диалога, подготовившего встречу президента США Джо Байдена и Си в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

Киссинджер и СССР

Вслед за китайским прорывом последовал и советский. В мае 1972 года Ричард Никсон прилетел в Москву на переговоры с Леонидом Брежневым. Они подписали исторические документы об ограничении систем противоракетной обороны и стратегических наступательных вооружений.

«Челночная дипломатия» Киссинджера сработала на вьетнамском направлении. В 1973 году в Париже при содействии Киссинджера был подписан мирный договор о прекращении войны и восстановлении мира во Вьетнаме. Этому предшествовали негласные консультации, которые продолжались целых четыре года. После этого США вышли из Вьетнамской войны, от которой в американском обществе к тому времени накопилась огромная усталость. В том же году Киссинджер разделил Нобелевскую премию мира вместе со своим визави, неофициальным главой делегации Северного Вьетнама на мирных переговорах Ле Дык Тхо (вьетнамец, правда, от нее отказался).

В 1974 году Никсон подал в отставку из-за скандала Уотергейт, в Овальном кабинете его сменил Джеральд Форд. Это не помешало Киссинджеру остаться шефом американской дипломатии.

Фигура Киссинджера воспринимается неоднозначно в самой Америке. Особенно в левых кругах ставят под сомнение его образ «дипломата-миротворца». Киссинджера связывают с американскими бомбардировками Индокитая, участием Вашингтона в военном перевороте в Чили, поддержкой Пакистана в войне за независимость Бангладеш, когда были совершены жестокие этнические чистки.

Журнал Rolling Stone и вовсе выпустил некролог под заголовком: «Военный преступник, любимый правящим классом Америки, наконец-то умер».

Киссинджер, Россия и Украина

Генри Киссинджер много раз посещал Россию в начале 2000-х годов, встречался с президентом России Владимиром Путиным. Он бывал здесь и как неофициальный консультант американской администрации, и просто в личном качестве.

Киссинджер активно комментировал украинский кризис, причем его взгляды эволюционировали. Еще весной 2022 года, после начала вооруженного конфликта, Киссинджер исходил из того, что Украина не должна вступать в НАТО, ей будет достаточно помощи со стороны Запада. Незадолго до столетнего юбилея дипломат дал восьмичасовое интервью журналу The Economist. В нем он высказал противоположное мнение — о том, что Украину нужно принять в НАТО ради безопасности самой Европы. В этом случае Западу не придется дополнительно поставлять оружие Киеву, полагал дипломат.

«Сейчас мы вооружили Украину до такой степени, что она станет самой вооруженной страной — при этом с наименее стратегически опытным руководством в Европе», — говорил Киссинджер. По его мнению, по итогам боевых действий Запад может «получить недовольную Россию, но также и недовольную Украину — другими словами, возникнет баланс неудовлетворенности».

«Поэтому для безопасности Европы лучше иметь Украину в составе НАТО, где она не может принимать национальные решения по территориальным претензиям», — отмечал экс-госсекретарь.

«Если бы я поговорил с Путиным, я бы сказал ему, что ему тоже будет безопаснее с Украиной в НАТО», — заключил Киссинджер весной 2023 года.

Так говорил Киссинджер

Киссинджер известен множеством афоризмов. И не только о политике.

RTVI вспоминает некоторые из высказываний политика:

«Сверхдержавы часто подобны вооруженным слепцам, которые движутся в комнате наощупь . Два слепца могут нанести вред друг другу, не говоря уже о комнате».

«Со времен Петра Первого Россия расширялась примерно на одну Бельгию в год»

«Даже если вы параноик, это не значит, что у вас нет врагов».

«Власть — великий афродизиак».

«Войну полов никому никогда не выиграть — братание с врагом неизбежно»

А еще ему приписывают шутливое разъяснение сути «челночной дипломатии» — на примере шутливой инструкции о том, как сосватать парня из деревни к дочери Рокфеллера.

Сам Киссинджер был дважды женат. У него остались супруга Нэнси, двое взрослых детей и пятеро внуков.