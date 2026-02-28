Угрожающий Ирану американский авианосец USS Gerald R. Ford считается самым передовым кораблем ВМС США. Однако и у него есть ахиллесова пята — постоянные засоры канализации. С такой проблемой моряки накануне столкнулись по пути на Ближний Восток. Впрочем, для Пентагона эта ситуация вряд ли стала сюрпризом — о неполадках санитарной системы на USS Gerald R. Ford известно давно. В руководстве считают, что засоры провоцируют сами моряки, спускающие в трубы посторонние предметы.

«Плавучее общежитие»

USS Gerald R. Ford (CVN-78) — это флагман новейшей серии американских атомных авианосцев класса «Джеральд Р. Форд», приходящих на смену устаревающим кораблям класса «Нимиц». Он был спущен на воду в 2017 году в присутствии президента США Дональда Трампа, а его строительство обошлось американцам почти в $13 млрд.

Вот уже более полугода авианосец непрерывно курсирует в водах. В июне 2025-го он покинул базу ВМС США в Норфолке (штат Виргиния), чтобы отправиться в Средиземное море. Однако уже в октябре его перебросили в Карибский бассейн для участия в январской операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Экипаж «Форда» должен был вернуться в США в начале февраля, однако из-за потенциальной атаки на Иран Трамп перенаправил корабль через Атлантический океан на Ближний Восток, где на боевом дежурстве остается другой американский авианосец — USS Abraham Lincoln (CVN-72). 26 февраля «Форд» покинул бухту Суда на греческом острове Крит, взяв курс на ближневосточный регион.

В мирное время срок непрерывного пребывания американских военных в море обычно не превышает шести месяцев. Однако моряки USS Gerald R. Ford находятся вдали от дома уже восемь месяцев, а с учетом дороги назад их командировка может продлиться 11 месяцев. Подобная продолжительность непрерывной миссии в мирный период станет беспрецедентной для американского флота, отмечает The Wall Street Journal.

Как пишет газета, такие перспективы негативно влияют на состояние личного состава. Как пишет WSJ, экипаж жалуется не только на долгую разлуку с семьями, но и на бытовые проблемы — в особенности на засорившиеся гальюны (туалеты) и разлитые на пол отходы.

На борту USS Gerald R. Ford служат примерно 4500-5000 человек, и значительная часть военных — молодые люди в возрасте около 20 лет. Поэтому NPR сравнивает авианосец с «плавучим общежитием», добавляя, что для многих моряков это первое длительное пребывание вдали от дома.

Инфраструктура корабля включает около 650 гальюнов, то есть по одному отхожему месту на примерно 7-8 человек. Однако эти расчеты верны только при полностью работающей системе. Проблема в том, что санитарная техника на авианосце нередко дает сбои.

Все дело в специальной вакуумной системе для утилизации отходов (VCHT — Vacuum Collection, Holding and Transfer system), которую разработали на базе технологий для пассажирского транспорта — круизных лайнеров или коммерческих самолетов. Проблему с забитой канализацией корабля решает промывка труб кислотным раствором, но она возможна исключительно на стоянке в порту.

«Подобный процесс невозможно осуществить за пределами военно-морских верфей и ремонтных баз. Он не может быть выполнен в море из-за сложности и экологических соображений», — объясняет в своей статье для Forbes журналист Питер Сучиу.

Только на одну такую процедуру ВМС США буквально спускают $400 000. Еще в 2020 году Счетная палата США выявила у USS Gerald R. Ford больше сотни проблем, включая технические просчеты при проектировании канализационной системы — ее мощность оказалась недостаточной для обслуживания крупного авианосца.

Как пишет Сучиу, ситуацию «осложняет тот факт, что это первый авианосец, где установлены гендерно-нейтральные туалеты без писсуаров». Некоторые критики видят в этом неэффективное использование пространства, поскольку туалеты занимают больше места, чем настенные писсуары. Кроме того, продолжает журналист, подавляющее большинство экипажа — мужчины, в то время как доля женщин не превышает 18%.

Представитель ВМС США признал в беседе с WSJ, что канализацию корабля из-за частых сбоев обслуживать приходилось почти ежедневно. Однако он заверил, что ситуация нормализуется и проблемы с гальюнами не влияют на боеспособность авианосца в преддверии возможного американского удара по Ирану.

Не в первый раз…

О поломках канализации на авианосце USS Gerald R. Ford говорилось и до того, как Трамп развернул его на Ближний Восток. В январе NPR со ссылкой на полученные документы и электронные письма сообщило, что экипаж новейшего корабля разочарован постоянными проблемами с санитарной системой.

Так, 18 марта 2025 года инженерный отдел авианосца отправил старшему составу электронное письмо, в котором сообщалось о 205 поломках канализационной системы всего за четыре дня. Авторы утверждали, что моряки пользовались ею неправильно, из-за чего техническим специалистам приходилось работать по 19 часов в сутки, чтобы устранить неполадки.

В приведенных NPR сообщениях говорится, что в канализационной системе находили футболки или метровые куски веревки. И это при том, что к поломкам в узких вакуумных трубах приводила даже обычная туалетная бумага. Порой из-за подобных случаев морякам современного авианосца приходилось ходить в туалет в определенное время.

«FYI, если вам нужно в туалет, идите сейчас. В 13:30 система будет отключена примерно на два часа. Мы ищем утечку вакуума в зоне 6», — передает NPR слова главного инженера «Форда».

О переполненных гальюнах на борту USS Gerald R. Ford писали и летом прошлого года — вскоре после того, как корабль покинул базу в Норфолке. Кроме того, мать одного военного рассказала телеканалу WHRO, что во время командировки в Средиземное море двухлетней давности моряки не раз сталкивались с ситуацией, когда утро у них начиналось с уборки лежащих на полу нечистот.

Тогда в Шестом флоте ВМС США объяснили, что наиболее частая причина засора — это попадание в канализацию посторонних предметов, таких как футболки или насадки для швабр. Каждый инцидент оборачивался для экипажа временными неудобствами: ремонт системы занимает от получаса до двух часов.

…и не первый корабль

ВМС США знают о недостаточной мощности и многочисленных проблемах вакуумной канализации уже более десяти лет. Аналогичная система впервые была установлена на USS George HW Bush (CVN-77) стоимостью $6,2 млрд, последнем авианосце класса «Нимиц».

В 2011 году на этом корабле дважды складывалась ситуация, когда из строя выходили абсолютно все 423 туалета. Как тогда писала The Washington Post, в американских ВМС возложили ответственность за инцидент на самих моряков, которые, по версии руководства, смывали в унитазы «несмываемые вещи» — от рубашек и нижнего белья до столовых приборов и яиц.

Как отмечает Питер Сучиу, проблема похода в гальюн усугублялась отсутствием на корабле резервных средств санитарии, таких как переносные туалеты или специальные пакеты для утилизации отходов.

Но морякам обещают облегчение

В Командовании сил флота США заверили NPR, что Пентагон намерен улучшить канализационную систему USS Gerald R. Ford.

«В ходе предстоящих плановых технических работ на авианосце USS Gerald R. Ford планируется провести модернизацию системы вакуумного сбора, удержания и транспортировки отходов. Такой же апгрейд авианосца USS George HW Bush привел к уменьшению количества проблем с обслуживанием системы», — сказали в пресс-службе Командования.

Питер Сучиу допускает, что одним из решением проблемы может стать увеличение числа ремонтных бригад на борту. В свою очередь, это значит, что на корабле будет больше моряков, хотя изначально USS Gerald R. Ford был спроектирован с учетом автоматизации для уменьшения численности экипажа.

Между тем отказываться от вакуумной канализации в ВМС США, по всей видимости, не намерены. Ожидается, что та же система будет установлена на USS John F. Kennedy, втором авианосце класса «Джеральд Р. Форд». Корабль планируют ввести в строй в 2027 году.