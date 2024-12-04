Неожиданное решение президента Южной Кореи Юн Сок Ёля ввести военное положение в стране — и затем спустя несколько часов на фоне яростной общественной реакции и беспорядков его отменить — спровоцировало политический кризис в республике. Министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён извинился и подал в отставку, а оппозиция, имеющая большинство в Национальной ассамблее (парламенте), инициировала импичмент президента. Что ждет Сеул и повлияет ли эта ситуация на его отношения с Вашингтоном — в материале RTVI.

Что нужно для импичмента президента

Политическое будущее Юн Сок Ёля — крайне непопулярного президента, как о нем пишет The Washington Post, — теперь неопределенно из-за негативной реакции общественности. Призывы к импичменту главы государства могут стать громче, так как многие граждане Южной Кореи сочли, что Юн Сок Ёль своим решением ввести военное положение зашел слишком далеко, сказал изданию Эндрю Йео, старший научный сотрудник Центра исследований азиатской политики Брукингского института.

В ближайшее время в Южной Корее ожидаются новые протесты, так как Корейская конфедерация профсоюзов, крупнейшая профсоюзная коалиция страны, планирует провести митинг в Сеуле и бастовать до тех пор, пока Юн Сок Ёль не подаст в отставку, отмечает Reuters.

Конституция Южной Кореи позволяет объявить президенту страны импичмент 2/3 голосов однопалатной Национальной ассамблеи, которая состоит из 300 депутатов. Консервативная партия «Сила народа» Юн Сок Ёля, бывшего генерального прокурора страны, вступившего в должность президента в мае 2022 года, имеет в парламенте чуть больше трети мест (108). У оппозиционной Демократической партии их 170.

Конституционный суд должен принять окончательное решение об импичменте в течение 180 дней после получения соответствующего предложения от Национальной ассамблеи. Для рассмотрения дела об импичменте требуется как минимум семь судей, а чтобы предложение было принято, за импичмент должны проголосовать не менее шести судей.

Отставка или отстранение от власти в результате импичмента приведут к проведению президентских выборов в Южной Корее в течение 60 дней. До голосования, скорее всего, к власти придет временное правительство, допускает Bloomberg.

Кто проиграл от ввода военного положения

От введения военного положения в Южной Корее проиграли как сам президент Юн Сок Ёль (по русской практической транскрипции — Юн Согёль), так и консервативный лагерь, который ассоциируют с главой государства, сказал в беседе с RTVI доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

По его мнению, карьеру президента Южной Кореи «в целом можно уже считать завершенной». Эксперт допустил, что импичмент Юн Сок Ёля «весьма вероятен» и его осуществление приблизил сам президент.

«Какое-то время назад демократы заявили, что власть готовит военный переворот — и это выглядело как безумная теория заговора. Представители от власти удивленно разводили руками. Но в итоге попытка военного переворота была. Юн Согёль вчера, объявляя о своем решении, сослался на то, что парламент парализует работу исполнительной власти и всех чиновников импичментирует. Понятно, что подберутся и к президенту, но теперь этот импичмент, которого вроде бы не должно было быть, — да, им, может быть, угрожали, да, о нем говорили — теперь он стал очень вероятным», — считает Дьячков.

При этом от решения президента пострадал и имидж республики как «процветающей и демократической страны» — впрочем, в Сеуле могут «разыграть эту карту наоборот», заявив о торжестве демократии.

Дьячков подчеркнул, что объявление военного положения связано исключительно с внутренней политикой Южной Кореи. Образ внешнего врага как сам президент, так и депутаты парламента в своих заявлениях не использовали. «Да, Юн Согёль говорил, что кругом агенты коммунистов, но это все же внутренняя ситуация», — отметил собеседник RTVI.

Вместе с тем эксперт указал на «проявление американского фактора» в скорой отмене военного положения. В истории Южной Кореи американцы «всегда выступали арбитром над схваткой политических сил», напомнил Дьячков.

«Здесь речь идет о том, что Южная Корея объективно зависит от США хотя бы потому, что вооруженные силы Республики Корея по двусторонним договоренностям по сути подчиняются американскому генералу», — сказал эксперт.

Военное положение перед инаугурацией Трампа

На территории Южной Кореи сосредоточено около 30 тысяч американских солдат на нескольких военных базах США. Причем военное сотрудничество осуществляется по линии Сеул — Вашингтон — Токио.

В 2023 году южнокорейский президент Юн Сок Ёль договорился со своим американским коллегой Джо Байденом усилить ядерное сдерживание против КНДР, включая более регулярные развертывания американских подводных лодок с ядерным оружием. При этом окончательное решение об использовании ядерного оружия по-прежнему остается за Вашингтоном.

Если Юн Сок Ёль удержится у власти, то он окажется в серьезно ослабленном положении, поскольку Южная Корея будет корректировать свои отношения с США в преддверии возвращения избранного президента Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, полагает Bloomberg.

Во время своего первого президентского срока Трамп не только проводил переговоры с главой КНДР Ким Чен Ыном, но и требовал, чтобы Сеул платил больше денег за размещение американских военных. И даже хотел «вернуть их домой» — вывести с Корейского полуострова. Кроме того, в 2019 году республиканец отменил масштабные военные учения с Сеулом, называя причиной «экономию сотен миллионов долларов для США».

За месяц до выборов президента США Сеул и Вашингтон достигли нового соглашения о совместном финансировании размещения американских войск на Корейском полуострове длительностью в пять лет. Не исключено, что Трамп может попытаться пересмотреть этот договор, пишет Bloomberg.

Однако по мнению Ильи Дьячкова, отношения Вашингтона и Сеула, вне зависимости от политической ситуации внутри республики и прихода в Белый дом администрации Дональда Трампа, фундаментально не изменятся.

«Не нужно думать, что условные консерваторы в лице Юн Согёля, которые сейчас у власти, это проамериканская сила, а демократы, которые в оппозиции, антиамериканские. Антиамериканских сил в немаргинальном южнокорейском истеблишменте нет. Все силы, по сути, проамериканские», — подчеркнул собеседник RTVI.