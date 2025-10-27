Основатель компании ChronoPay Павел Врублевский приговорен к 10 годам колонии за мошенничество и отмывание. Приговор был вынесен при усиленных мерах безопасности, включая нескольких автоматчиков, которые находились в зале. Бизнесмен Врублевский, некогда внесенный ФБР в список самых опасных хакеров, признан виновным в мошенничестве на сумму 500 тыс. рублей и отмывании средств. Согласно приговору Хамовнического райсуда, он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Перед оглашением приговора Павел Врублевский был в приподнятом настроении и, проходя в зал в наручниках и в сопровождении конвоя, он поздоровался со всеми собравшимися и посоветовал всем «держаться».

Всего на оглашение приговора пришло около 30 человек, включая адвокатов, журналистов и родственников обвиняемых. Среди них были мать Павла Врублевского, его младший сын и дочь.

В райсуде перед оглашением приговора были усилены меры безопасности, и помимо конвоя в зале присутствовали четыре судебных пристава с автоматами и несколько вооруженных омоновцев.

Примерно через час после начала заседания райсуд приговорил бизнесмена к 10 годам колонии общего режима. Помимо основного наказания, суд назначил бизнесмену также штраф в 1,5 млн рублей и удовлетворил иски потерпевших к осужденным на сумму около 200 тыс. рублей.

Помимо Врублевского, 27 октября суд также вынес приговоры сотруднику компании «Хронопэй Восток» Алексею Беляеву, фрилансеру Матвею Ведяшкину, а также фактическому собственнику компании ООО «Вангуд» Надежде Акимовой. Они получили от 4 до 8 лет лишения свободы.

Врублевский и остальные осужденные выслушали приговор спокойно и без эмоций.

«Я ожидал 12», — философски заметил Врублевский, отвечая через несколько минут на соответствующий вопрос журналистов.

Адвокаты бизнесмена заявили, что приговор будет обжалован, но окончательное решение будет принято после получения на руки полного текста решения суда и консультации с осужденными.

«Защита считает наказание чрезмерным, так как факт совершения преступления в суде не было доказано», — заявил адвокат Александр Иноядов. Кроме того, адвокат отметил, что его клиент уже отбыл более половины своего срока, находясь в СИЗО.

Напомним, что по данным следствия, Павел Врублевский организовал преступную группу, которая занималась хищением денежных средств со счетов физических лиц с помощью специально разработанных сайтов. Они имитировали финансово-хозяйственную деятельность; также на сайтах размещалась информация о получении пользователями различных призов и выплат после проведения ими различных финансовых операций. Помимо статьи о мошенничестве, бизнесмену вменили также кражу средств с банковских карт, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денежных средств. Ущерб по делу, как полагает обвинение, составил чуть более 500 тыс. рублей.

Сам Врублевский вину не признал ни во время следствия, ни во время судебного процесса. Ранее он неоднократно называл свое уголовное преследование местью со стороны окружения осужденного за госизмену бывшего полковника ФСБ Сергея Михайлова, в деле которого бизнесмен выступил одним из ключевых свидетелей обвинения.

Дело Врублевского начали рассматривать по существу в октябре 2023 года. Но вскоре после прений сторон, на которых обвинение запросило бизнесмену 12 лет колонии, процесс приостановился. Бизнесмен и его защита связывают это с анонимным письмом, попавшим в МВД. В письме утверждалось, что Врублевский-старший якобы в СИЗО провел видеоконференцию с авторитетными представителями криминального мира, которые якобы обсуждали устранение судьи Марины Сыровой, которая и рассматривала дело Врублевского.

Бизнесмен был вскоре опрошен по поводу письма, а вскоре он раскрыл суду и содержание беседы с оперативником. По его словам, сотрудник МВД «сам был удивлен» содержанием письма и усомнился в его достоверности. Тем не менее, в своем последнем слове бизнесмен был вынужден выступить с отдельным заявлением о том, что никогда «не заказывал судью».

