Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Это первый визит фактического правителя королевства в Соединенные Штаты после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году, из-за которого Мухаммед бен Салман стал изгоем на Западе. Ожидается, что Трамп по итогам встречи одобрит продажу Эр-Рияду американских истребителей F-35, а также стороны подпишут несколько экономических соглашений. Подробнее — в материале RTVI.

Изоляция подошла к концу

Мухаммед бен Салман готовится встретиться с американским лидером 18 ноября. Накануне в королевской канцелярии сообщили, что правитель отправился в Соединенные Штаты с рабочим визитом «по указанию короля Салмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в ответ на приглашение президента Трампа».

Это первый визит Мухаммеда бен Салмана в США с момента резонансного убийства. 2 октября 2018 года оппозиционный саудовский журналист, колумнист The Washington Post Джамаль Хашогги вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, но так оттуда и не вышел. После расследования Управление Верховного комиссара ООН по правам человека возложило на Эр-Рияд прямую ответственность за его убийство. А Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и вовсе пришло к выводу, будто приказ об убийстве отдал лично наследный принц.

В 2019 году Мухаммед бен Салман заявил, что признает ответственность за происшествие, но, по его словам, неназванные чиновники действовали без его ведома. С тех пор фактический правитель Саудовской Аравии оказался политическим изгоем как для США, так и для Европы. Впрочем, в отношениях Эр-Рияда и Брюсселя также наметилось потепление.

В 2022-м на тот момент президент США Джо Байден посетил Саудовскую Аравию, чем вызвал недовольство политической элиты Соединенных Штатов и даже подвергся критике за то, что стукнулся кулаками с наследным принцем.

NBC News отмечает, что нынешняя поездка Мухаммеда бен Салмана будет рассматриваться не просто как рабочий визит, а как шаг к возвращению отношений в дипломатическое русло.

К слову, весной 2025 года бен Салман уже принимал у себя Трампа — и даже предоставил ему площадку для первой встречи с новым сирийским главой Ахмедом аш-Шараа. Как предположил в беседе с RTVI ведущий научный сотрудник Центра ближневосточных исследований ИМЭМО РАН Николай Сухов, именно саудовский правитель повлиял на республиканца, убедив его принять затем аш-Шараа в Белом доме. Теперь же настал через самого бен Салмана.

Торжественнее, чем для других

Несмотря на то, что это лишь рабочий визит, Вашингтон решил подготовиться к нему основательно. Как пишет The Washington Post, в преддверии приезда кронпринца уличные фонари на Лафайет-сквер украсили флагом Саудовской Аравии наряду с американским. Такой знак внимания обычно не оказывают иностранным гостям, подчеркивает издание.

Въезд Мухаммеда бен Салмана организуют через Южную лужайку Белого дома, он будет сопровождаться военным пролетом.

«Это более пышно и торжественно, чем типичная встреча на подъездной дорожке в Западном крыле, которую обычно устраивают большинству лидеров», — добавили в WP.

Издание Al Arabia предполагает, что такое повышение протокольного уровня можно воспринимать как политическое послание Вашингтона, особенно учитывая, что за последние два десятилетия никто из региональных лидеров не удостаивался таких почестей.

После переговоров, ланча и подписания документов наступит время официального ужина в Восточном зале, который организовывала первая леди США Мелания Трамп.

Опасения из-за истребителя

Ожидается, что Дональд Трамп и Мухаммед бен Салман подпишут экономические и оборонные соглашения, причем ко второй сфере внимания приковано больше. Все дело в истребителях F-35. Накануне встречи американский лидер уже заявил, что одобрит продажу самолетов.

«Я скажу, что мы так и сделаем. Мы будем продавать F-35», — сказал он журналистам в Овальном кабинете.

Эр-Рияд запросил покупку 48 таких истребителей. В начале ноября агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что эта потенциальная многомиллиардная сделка преодолела ключевое препятствие в виде Пентагона.

«Саудовская Аравия, крупнейший покупатель американского оружия, годами хотела приобрести этот истребитель, стремясь модернизировать свои ВВС и противостоять региональным угрозам, в частности, со стороны Ирана», — отмечает издание.

В распоряжении саудовских ВВС уже есть истребители различных типов, включая Boeing, а также европейские «Торнадо» и «Тайфуны».

На Ближнем Востоке сейчас только Израиль эксплуатирует F-35. NBC News отмечает, что продажа этих истребителей Саудовской Аравии — спорный шаг, который может изменить баланс сил в регионе, особенно учитывая, что Израиль — основной получатель передовых военных технологий США.

По данным WP, в связи с этим некоторые конгрессмены-республиканцы выразили обеспокоенность. К тому же опасения вызывают и тесные связи Эр-Рияда с Пекином. Как пишет издание, если F-35 передать саудитам, Китаю «будет легче украсть эти технологии».