Шоу-мюзикл, ландшафтный фестиваль, кино под открытым небом и многое другое. Что посмотреть и куда сходить с 22 по 28 июля, рассказываем в материале RTVI.

«Архстояние»-2024

С 26 по 28 июля 2024 года в арт-парке Никола-Ленивец состоится Международный фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние», посвященный теме «Мы».

В этом году фестиваль представит проекты от культурных институций и сообществ из разных уголков России: от Норильска до Твери. Участники предложат разнообразные инсталляции, перформативные и образовательные программы. Хедлайнерами фестиваля в этом году стали художники Николай Полисский и Андрей Сяйлев. В рамках фестиваля будут работать кэмпы сообществ, где пройдут различные мероприятия, от мастер-классов по рисованию и танцам до медитации и погружения в природу.

На пяти сценах фестиваля выступят Zoloto, «Хадн дадн», «Наадя», Никола Мельников & Biicla, Mirèle, Oligarkh, Юрий Квятковский, «Элли на маковом поле», Asenssia, passmurny, летяга, Дарья Виардо, «Бонд с кнопкой», «внимание брусника!», аннушкаа, Kasha, «Залпом», Йоко. Кроме того, состоится шоукейс московских лейблов ГОСТ Звук и Leveldva.

Chess & Jazz

Пятый фестиваль Chess & Jazz пройдет в московском саду «Эрмитаж» в последний уикенд месяца, 27-28 июля. В качестве хедлайнеров выступят Анжелика Варум, группа Левана Горозии (L’One) Marselle, певица Ёлка, а также группа Сироткин. Рэпер НЕДРЫ (Иван Ворошилов) предстанет на фестивале в новом амплуа и подготовит специальную хип-хоп программу.

Также на сцене появится восходящая звезда винтажного диско Минаева, флагманы петербургского джаза DIZZY DUTCH DUCK, финалист второго сезона шоу «Песни» Amchi и самобытный дагестанский коллектив «нееет, ты что», заряженный легкой энергией летнего фанка.

«Цветы океана»

В музее-заповеднике «Кузьминки-Люблино» продолжается фотовыставка «Цветы Океана», организованная Центром океанографии и морской биологии «Москвариум».

Экспозиция выставки выстроена так, чтобы погрузить посетителей в атмосферу морских глубин через объектив макрофотографии, раскрывая всю многогранность морских кораллов.

«Добро пожаловать в клуб»

В центре «Зотов» продолжает работу выставка «Добро пожаловать в клуб», посвященная эпохе становления современной клубной культуры и ее связям с наследием конструктивистов. Здесь можно с головой погрузиться в отечественную историю досуга — от рабочих клубов до первых рейвов.

Посетителей выставки ждет знакомство с проектами ночных клубов от студентов Архитектурной школы МАРШ и макетами конструктивистских клубов для трех постиндустриальных московских территорий — Бетонного завода на Нагатинской набережной, береговой линии Южного речного порта и территории бывших складов-пакгаузов Ленинградского вокзала.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского представляет из себя современное прочтение «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“, включая огромный бассейн глубиной 14 метров, длиной 50 метров и шириной 30 метров, мы можем воплотить этот мир в живую картину более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

«Одержимая»

В российском прокате продолжает идти фильм-обладатель «Серебряного медведя» Берлинского кинофестиваля — фолк-хоррор «Одержимая». Действие происходит в Австрии XVIII века. Агнес (Аня Пляшг) выходит замуж за Вольфа (Давид Шайд), но чувствует себя чужой в семье. В свободное время она гуляет по лесу и находит святилище с телом казненной женщины. Страх не мешает Агнес ощутить жалость к убитой и странную связь с ней. Героиня все больше погружается в себя, а вокруг нее начинает твориться нечто жуткое.

«Разумный кинематограф»

В летнем кинотеатре под открытым небом в Саду имени Н.Э. Баумана в Москве пройдут показы документальных картин о природе, созданные участниками кинофестиваля «Разумный кинематограф 2023».

С 24 июля по 7 августа будут показаны пять фильмов: «Перейти Байкал», «Король бакланов», «Птицы и люди науки», «Животный мир Кавказа. Кавказская серна», «Наука в Мейныпильгыно. Юго-Восточная Чукотка». Каждая из работ рассказывает о любви к животным и отношениях человека с природой, а также затрагивает экологические и этические проблемы.

«Плакать полезно»

24 июля пройдет открытие фестиваля эмпатии «Плакать полезно», приуроченного к 16-летию кинопрокатной компании «Вольга». Картиной открытия станет драма «Хатико: Самый верный друг». Организаторы обещают вручить каждому зрителю бумажные платочки, чтобы никто не стеснялся своих эмоций.

Показы в рамках фестиваля пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. Также на киносмотре покажут такие картины, как «Дитя погоды», «Голос монстра» и «Один день».

По словам организаторов, фестиваль направлен на создание безопасного пространства для выражения чувств и подчеркивает терапевтический эффект кинематографа.