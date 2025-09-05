Фестиваль документального кино, музыка от диджеев со всего мира, книжные ярмарки и забеги, выставки современного и классического искусства. Куда сходить на выходных 6 и 7 сентября, рассказываем в материале RTVI.

«Докер»

В киноцентре «Октябрь» и Центре Зотов проходит Международный фестиваль документального кино «Докер» при поддержке проекта КАРО/АРТ. В программе фестиваля заявлено 65 фильмов из 30 стран, большинство из которых будут показаны в России впервые. Это призёры и участники крупнейших международных киносмотров, включая фестивали в Локарно, Роттердаме, Шанхае, CPH:DOX в Копенгагене и Visions du Réel в Нионе.

Фестиваль включает три конкурсные программы: полного и короткого метра, а также новые секции. Международное жюри определит победителей в 9 номинациях, включая лучший фильм, режиссуру, операторскую работу, монтаж, звук и приз зрителей. Вне конкурса представлены программа о психическом здоровье «Док Терапия», показы которой пройдут с последующим разбором с психологами, новая программа «Докер Арт» о искусстве, созданная совместно с Центром визиальной культуры Béton, и блок отечественного кино «Док Станция» из 20 картин.

«Портал 2030—2050»

6 и 7 сентября на кинозаводе «Москино» в рамках фестиваля «Портал 2030—2050» выступят диджеи OOSHMANN, Freespirit, MEG, D.A.L.I, NERAK, Anturage и Alexey Union. Артисты представят свои сеты на уличных сценах фестиваля. Также гостей ждет масштабное световое шоу, которое будет проходить с 5 по 14 сентября.

Moscow Book Week

6 сентября стартует Московская книжная неделя — распределённый книжный фестиваль, который на девять дней объединит издательства, книжные магазины и независимые культурные инициативы. Издательство Ad Marginem 6 сентября отпразднует свой 31-й день рождения 6 сентября официальным открытием нового пространства Ad Marginem Warehouse в ЦТИ «Фабрика». Пространство совместит фирменный книжный магазин, лекторий, открытое хранение книг и действующий склад. В Pioner Bookstore вечером пройдет показ фильма «Ярость» Пазолини с обсуждение, в Центре Вознесенского желающие могут принять участие в дискуссии, посвященной тому, как идеи меняются и приобретают новые значения в процессе перевода.

7 сентября пройдет книжный забег, который стартует от Кооператива Черный, а Переделкино посетят представители литературно-художественных журналов «Волга», «Вопросы литературы», «Дружба Народов», «Звезда», «Знамя», «Иностранная литература», «Новый мир», «Юность», а также проекта «Журнальный зал», где они поговорят о славном прошлом и возможном будущем «толстых» журналов. В книжном магазине «Пархоменко» пройдет презентация книги «Личные мотивы» Софьи Ремез, где обсудят, как написать неправильный детектив.

ММКЯ

До 7 сентября на ВДНХ в Павильоне 57 проходит Московская международная книжная ярмарка, где можно не только приобрести книги, но и пообщаться с издателями, писателями и литературными экспертами. 6 сентября художница манги и вебтунов, основательниа студии Black PurPur Нури покажет, как создать свой комикс, пройдет творческая встреча с Александрой Марининой и презентация новой книги писательницы «Посох двуликого Януса», Денис Драгунский, Сергей Шаргунов, Анна Лужбина, Татьяна Восковская поговорят о столице, увиденной через призму постоянного движения.

7 сентября можно послушать лекцию «Тайные смыслы народных текстов» филолога, писателя, исследователя фольклора, блогера и ведущей программы «Изнанка сказок» на радио «Серебряный дождь» Ульяны Нижинской; поучаствовать в творческой встрече с писательницей Катей Качур, которая расскажет о книгах «Ген Рафаила», «Любимчик эпохи», «Желчный ангел». А Лия Арден представит финальную книгу про Мару и Морока молодежного фэнтези-цикла в славянском сеттинге «Морана и Тень. Видящий».

«Belle Époque»

В пространстве Lupine Flowers and Art открылась выставка Адель Левитовой «Belle Époque» от галереи ART&BRUT. Проект, вдохновленный романтикой и роскошью золотого века, перенесет зрителя в эпоху, где переплетаются красота, изысканность, тайна, наивность и праздник. В центре экспозиции — серия работ, созданная художницей в 2024 году и отсылающая к французской эстетике прошлого и художественному стилю Анри де Тулуз-Лотрека.

«Вариант интерьера»

«Вариант интерьера» — второй персональный проект художника Василия Кононова-Гредина в pop/off/art вслед за «Антиформами» (2023). Площадка галереи стала тотальной инсталляцией, которая включает новую серию масштабных фотографий, выполненных в технике ручной оптической печати, скульптуру и художественные объекты. Внутри пространства, где искаженные предметы, обладающие знакомыми каждому чертами, будут выстроены в нарратив, отсылающий к культурному коду абстрактного обитателя интерьера.

«Новые шедевры Пушкинского»

Картина «Мадонна с Младенцем» Джованни Франческо Барбьери, прозванного Гверчино, впервые за почти сто лет стала доступна широкому кругу зрителей и выставлена в ГМИИ имени А.С. Пушкина. Произведение, долгое время считавшееся утраченным, представлено в рамках заключительной части проекта «Новые шедевры Пушкинского. Выставка одного произведения».

Картину можно увидеть до 14 сентября в главном здании музея в пространстве проекта, после чего она займет место в постоянной экспозиции.

«Территория будущего. Москва 2030»

До 14 сентября в Москве проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», посвященный развитию городского хозяйства и технологическим инновациям. На различных площадках города представлены активности, связанные с представлениями о будущем, наукой и технологиями.

Посетители смогут узнать о достижениях столицы в области транспорта, градостроительства и промышленности, а также познакомиться с направлениями работы команды Москвы и возможностями трудоустройства. В рамках форума пройдут выступления актеров, музыкантов и дизайнеров, а также мероприятия, посвященные развитию личной финансовой культуры.

«Даждь нам хлеб насущный»

В Pogodina Gallery проходит выставка Ивана Симонова «Даждь нам хлеб насущный». Проект, вошедший в параллельную программу Ярмарки современного искусства Cosmoscow, представляет хлеб как универсальный символ, объединяющий культурные, социальные и религиозные контексты. Художник раскрывает этот образ через призму человеческих желаний и повседневных нужд, используя землю, небо и хлеб в качестве основных метафор физического и духовного начал. Экспозиция включает скульптуры, ассамбляжи и живописные работы, созданные специально для проекта.