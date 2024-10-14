Автор серии книг «Гарри Поттер» Джоан Роулинг прокомментировала на своей странице в соцсети X статью издания Mamamia под названием «Моя дочь идентифицирует себя как животное. Вот, что об этом нужно знать». В материале говорится о детях-терианах и квадроберах.

«Я уже знаю всё, что я хочу знать», — написала Роулинг.

В статье женщина по имени Эмма (имя изменено) рассказывает, о том, как отнеслась к решению своей дочери стать терианкой — так называют людей, идентифицирующих себя как животных. Терианы не сразу выбирают животное, с которым хотят себя ассоциировать, обычно они ощущают сильное чувство связи с определенным представителем животного мира и его характеристиками, говорится в тексте.

«Она окунулась в творческий мир создания масок, и она невероятно талантлива. Она также много времени проводит на свежем воздухе и занимается спортом… Различные виды деятельности, которыми она занимается, кажутся ей успокаивающими и полезными для души. Если эти увлечения помогают ей справиться с эмоциональной нагрузкой, я только счастлива», — сказала Эмма.

Опрошенные Mamamia психологи заявили, что увлечение квадробикой или идентификация себя как животного — нормально для детей. По их мнению, таким образом они могут получать поддержку в сообществе, а наличие хобби дает чувство уверенности и безопасности. В то же время эксперты рекомендовали родителям быть внимательными: если терианство или квадробика, наоборот, заставляют ребенка замыкаться в себе и не выходить из дома, тогда стоит обратиться к специалистам.

Ранее в РПЦ заявили, что квадробика психологически готовит детей к принятию «антиценностей», в том числе множественности гендеров и ЛГБТ*. «Квадроберы — это условно «подготовительная группа» школьного возраста, где только начинается разговор о зверином «гендере» в человеке. Это психологический эксперимент над российскими детьми с очень опасными и далеко идущими последствиями», — сказал председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.

В Госдуме уже разрабатывают законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», в том числе квадробики. Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова выразила мнение, что ребенок-квадробер — не преступник, а «жертва пропаганды». При этом наказывать нужно не родителей, а «тех, кто делает это движение популярным, привлекательным», считает депутат. «Есть целые сообщества. И это не так безобидно, как кажется на первый взгляд», — добавила Лантратова.

*решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России