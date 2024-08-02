Выставка про любовь, форум-фестиваль, Пикник «Афиши», триллер о газлайтинге, французская комедия и шоу-мюзикл. Куда пойти в Москве на выходных 3 и 4 августа — в материале RTVI.

«Любовь. От и До»

Выставку «Любовь. От и До», которая проходит в Первой Образцовой типографии, продлили до 25 сентября. Тотальная инсталляция представляет собой тринадцать комнат-эпизодов, разделенных на две части: «Познание» («Мама, я здесь!», «Домой», «Школа», «Будуар», «Душа», «Травма», «Призраки») и «Исцеление» («Бессмертие», «Поцелуй в губы», «Летопись», «Свет», «Пробуждение», «В зале ожидания нет свободных мест»). Над проектом работали 20 современных художников, а куратором выступила Анна Малай. Цель выставки — ответить на вопрос о том, что такое такое любовь, и поразмышлять о том, какой она может быть.

«Территория будущего. Москва 2030»

С 1 августа проходит форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». На 30 площадках Москвы будут продемонстрированы передовые технологии и инновации. В рамках фестиваля ARCHIPÉLAGO представил две мебельные экспозиции. Кресла, стулья, стеллаж, столы и банкетка разместятся в маркете на Болотной площади. Также команда ARCHIPÉLAGO проведет лекции на темы: «Креативный маркетинг: взгляд инсайдера» и «Создание мебели: от идеи до результата».

Пикник «Афиши»

3 — 4 августа в Москве пройдет Музыкальный фестиваль Пикник «Афиши». Среди участников — FEDUK, Найк Борзов, PHARAOH, Хаски, Boulevard Depo, RABOCHIY GORODOK, Pompeya, масло черного тмина, КУОК, Mirèle, Сюзанна и многие другие. Также на фестивале будут проходить различные мастер-классы и лекции. Желающие смогут посетить маркет, где будут представлены более 70 локальных брендов, и фудкорт с блюдами из 35 разных заведений.

«Отпуск не по-детски»

1 августа кинопрокатная компания Russian World Vision выпустила в прокат французскую комедию «Отпуск не по-детски» с Жаном Рено. По сюжету жители дома-интерната для людей на пенсии и детей, оставшихся без попечения родителей, отправляются в дом отдыха «Бэль-Азур» на Лазурном берегу. В их планах — наслаждаться летом, солнцем и пляжами. Правда, жильцы местного пансионата совсем не рады новым соседям, так что между ними начинается бурное противостояние.

«Неспокойной ночи»

1 августа на широкие экраны вышел триллер «Неспокойной ночи», дебют режиссера Мелани Деллой. Картина рассказывает историю молодой девушки Алекс, которая вместе с мужем переезжает в дом его детства в небольшом поселении. После переезда начинают происходить странные события — исчезает женщина, люди проявляют жесткость и агрессию, а муж Алекс ходит во сне. Девушке кажется, что она сходит с ума, и она решает разобраться, что происходит на самом деле.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето на водной сцене «Москвариума» идет шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением «Бури» Уильяма Шекспира. В ней участвуют морские млекопитающие и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“, включая огромный бассейн глубиной 14 метров, длиной 50 метров и шириной 30 метров, мы можем воплотить этот мир в живую картину более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — поделился генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.