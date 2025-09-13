Ярмарка современного искусства, перфоманс, фильм от Люка Бессона о Дракуле, фестиваль документального кино и выставки современного искусства. Куда сходить в Москве на выходных с 12 по 14 сентября, рассказываем в материале RTVI.

Cosmoscow

С 12 по 14 сентября в московском «Тимирязев Центре» проходит 13-я международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. В этом году мероприятие занимает 15 840 м² на двух этажах, где разместились 101 галерейный и 20 партнерских стендов, 12 некоммерческих проектов и спецпроект «Платформа Индия». Экспозиция разделена на пять секций: «База» (известные галереи), «Контур» (молодые проекты), «Тираж» (тиражное искусство), «Дизайн» (коллекционный дизайн) и «Сообщества» (арт-инициативы). Всего в ярмарке участвуют 99 галерей.

«Час лошади»

14 сентября на международной ярмарке современного искусства Cosmoscow состоится премьера кинетической драмы «Час лошади» — совместный проект фестиваля перформативных искусств PERFORMA и фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva при участии мультимедиахудожников Panterra.

Этот междисциплинарный перформанс исследует переход от органического к цифровому, от естественного к алгоритмическому, используя язык современного танца и медиатехнологий. Центральным элементом постановки станет интерактивная инсталляция Panterra — технологический объект, вступающий в диалог с танцовщиками и зрителями через свет, форму и текст.

«Дракула» Люка Бессона

В российском прокате идет новый фильм Люка Бессона — «Дракула». Режиссер предлагает свежий взгляд на классическую историю о вечном монстре. В основе сюжета — граф Дракула, потрясенный смертью возлюбленной. Не в силах смириться с утратой, он отвергает собственную смерть. Спустя столетия Дракула вновь находит свою любовь и пытается завоевать ее сердце. В главных ролях снялись Калеб Лэндри Джонс, Кристоф Вальц, Зои Блю Сайдел и Матильда де Анджелис.

Международный фестиваль документального кино «Докер»

В киноцентре «Октябрь» и Центре Зотов до 14 сентября проходит фестиваль «Докер» при поддержке КАРО/АРТ. В программе — 65 фильмов из 30 стран, большинство из которых показывают в России впервые. Это призеры и участники крупнейших международных киносмотров. Фестиваль включает три конкурсные программы, а вне конкурса представлены программы «Док Терапия» о психическом здоровье, «Докер Арт» об искусстве и блок отечественного кино «Док Станция».

Фильмом закрытия, который покажут 14 сентября, станет «Фламинго: Жизнь после метеорита». Съемки этого документального фильма заняли более 9 лет. Это трогательная и захватывающая картина о том, как карибские фламинго заводят семьи.

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030»

До 14 сентября в Москве проходит форум-фестиваль, посвященный развитию городского хозяйства и технологическим инновациям. На разных площадках города представлены активности, связанные с наукой и технологиями. Посетители могут узнать о достижениях столицы в области транспорта и градостроительства, а также посетить выступления актеров, музыкантов и мероприятия о личной финансовой культуре.

«Новая классика в Кускове»

13 и 14 сентября в музее-заповеднике «Кусково» пройдет серия мероприятий «Новая классика в Кускове», посвященная современным экспериментальным жанрам. Исторические пространства усадьбы превратятся в сцену для перформансов, сочетающих новую классику и электронику. Гостей ждут светящиеся арт-объекты и инсталляции.

Кинопрограмма «Шлейф эпохи. Женский образ на советском экране»

14 сентября в Центре «Зотов» стартует кинопрограмма, посвященная образам женщин в разные периоды советской эпохи. Первый показ — фильм-концерт «Дом на Трубной» и «Суд должен продолжаться» с музыкальным сопровождением в стиле фри-джаз. Показы проходят в рамках выставки «Красная Москва. Женщина в большом городе».

Выставка «Сокровенное — Живое»

В Подземном музее парка «Зарядье» проходит выставка «Сокровенное — Живое», созданная совместно с проектом «СВОЯСИ». Экспозиция объединяет произведения современных художников, которые переосмысляют образы и традиции народного искусства в различных медиа — от живописи и фотографии до музыки и дизайна.

Ярмарка молодого искусства Blazar

В Музее Москвы до 14 сентября проходит ярмарка молодого современного искусства Blazar. В этом году мероприятие представляет более 2000 работ молодых авторов и дизайнеров на стендах 32 галерей. Экспозиция включает три секции: «Искусство», «Цифровое искусство» и «Дизайн». Отдельный стенд посвящен reinterpretation нижегородских промыслов.

Прогулки по Москве

Платформа Дзен и Музей Москвы запускают пешеходные экскурсии «Новостная Москва» ко Дню города. Маршрут, доступный с 14 сентября, проведет участников по местам, где создавалась история медиа: от первых типографий до зданий крупнейших редакций XIX—XXI веков. Экскурсанты увидят дома известных журналистов и уникальные объекты, например, передвинутое здание. Для самостоятельного изучения в Дзене создан тематический канал с картой, архивными фото и фактами о ключевых точках города.