Классика Хаяо Миядзаки в новом переводе, выставка ретро-автомобилей, комедия с Майклом Китоном и Милой Кунис, экспозиция Русского музея в Москве, документальный фильм о рома и современное искусство. Куда сходить в Москве на неделе с 6 по 10 ноября — рассказываем в материале RTVI.

«Ходячий замок»

10 ноября в кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» пройдет специальный показ фильма Хаяо Миядзаки «Ходячий замок» в новом дубляже от «Студийной банды». Это романтическая волшебная история, в которой также поднимается и серьезная проблематика. Проклятие злобной Ведьмы Пустоши превращает юную Софи в старуху, девушке приходится найти волшебника, способного снять с нее черную магию. В дороге Софи встречает Ходячий Замок, в котором живут могущественный волшебник Хаул, его помощник Маркл и ручной демон Кольцифер.

«Ты выглядишь на все 100!»

7 ноября, в павильоне «Транспорт СССР» (№ 26) на ВДНХ откроется выставка Музея транспорта Москвы «Ты выглядишь на все 100!». Экспозиция расскажет о самых ярких дизайнерских решениях в истории автомобильного, рельсового и водного транспорта в России за последние сто лет.

Среди оригинальных экспонатов — редчайшие автомобили отечественного производства: ЗиС-Спорт (1939), Москвич-Турист (1963), ГАЗ-3105 (1992), «ВНИИТЭ Макси» (1967), образ машины будущего «Молния» (2024), а также последние образцы современного транспортного дизайна. Специально для выставки художник Миша Most представит свои визуальные размышления о взаимодействии человека и новых технологий, отраженные в формате эксклюзивной оклейки кузова электромобиля Атом.

«Трын*Трава»

В Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов проходит седьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю, керамисты и представители старейших декоративных производств в своих работах размышляют на тему культурных традиций народов России. Представленные на выставке работы — не просто экспонаты, каждая из них способна стать частью интерьера. Кураторы проекта считают, что «Трын*Трава» подогревает интерес к изучению русской культуры и служит ориентиром для многих новых проектов.

«Отец года»

7 ноября в российский прокат выходит американская комедия «Отец года» с Майклом Китоном и Милой Кунис в главных ролях. Режиссером фильма выступила Холли Мейерс-Шайер, снявшая до этого «В гостях у Элис» с Риз Узерспун.

Главный герой — Энди Гудрич, владелец галереи современного искусства, на которого внезапно сваливаются все семейные обязанности, так как его молодая жена Наоми ложится в рехаб. У Энди и Наоми двое детей, в воспитании которых Гудрич мало участвовал, теперь же ему придется научиться быть ответственным родителем. На помощь он зовет Грейс, свою дочь от первого брака, но она сама скоро родит, поэтому не спешит помогать отцу. Тем временем бизнес Гудрича тоже трещит по швам: от него уходит художник-резидент, стоимость аренды возросла, а весь коллектив скоро уволится.

«Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924»

В Еврейском музее и центре толерантности проходит выставка, посвященная художнице русского авангарда Любови Поповой. Это первая за 35 лет монографическая выставка о Поповой в Москве, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда».

В экспозиции представлены более 280 произведений художницы, а также работы ее современников, эскизы тканей, биографические документы и фотографии. В семи залах представлены произведения живописи и графики Любови Поповой, ее учителей и единомышленников. Отдельные пространства посвящены ее семье, друзьям, путешествиям, учебе и профессиональной деятельности.

«Зотов.Кино»

10 ноября в кинотеатре Центра «Зотов» пройдет специальный показ фильма «Джипси», после которого состоится обсуждение с режиссером картины Айсель Назарли и кинокритиком Тимуром Алиевым. «Джипси» — документальная работа о том, из чего состоит культура народа рома и с какими предубеждениями им приходится ежедневно бороться. Премьера фильма состоялась в рамках конкурсной программы «Док индустрия» Beat Film Festival.

Русский музей в Третьяковской галерее

6 ноября в Третьяковской галерее представят картины из Русского музея. Первая расширенная выставка живописных полотен Федора Бруни откроется в 9-м зале постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Посетители смогут в одном пространстве увидеть восемь знаковых разножанровых работ художника, в основном на религиозную и мифологическую тематику. Главный экспонат — масштабное полотно «Медный змий».

В зале Василия Сурикова (28-й зал постоянной экспозиции) будет выставлена его знаменитая историческая картина «Покорение Сибири Ермаком». Полотно посвящено решающему сражению Ермака Тимофеевича с татарскими полчищами сибирского хана Кучума в период правления царя Иоанна Грозного.

«Вещи и видения»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке проходит выставка «Вещи и видения», приуроченная к 25-летию музея. В экспозицию вошли произведения российских художников последней трети XX-XXI веков разных поколений. На выставке можно увидеть как знаковые произведения из коллекции музея, так и новые приобретения — в том числе дары художников и коллекционеров.