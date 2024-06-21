Интерактивная выставка, шоу-мюзикл на воде, человеческие страхи и искусство Малевича, неснятые фильмы, аниме Хаяо Миядзаки и французское кино. Куда сходить с 21 по 23 июня в Москве — в материале RTVI.

«Буря. Остров волшебства»

Все лето в «Москвариуме» проходит шоу-мюзикл «Буря. Остров волшебства». Постановка является современной интерпретацией произведения Уильяма Шекспира «Буря». Режиссер мюзикла — Юрий Квятковский. В шоу принимают участие воздушные гимнасты, акробаты, профессиональные актеры и танцоры. Все композиции для мюзикла написал композитор-неоклассик Никола Мельников.

«Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям „Москвариума“ мы можем передать этот сказочный мир более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах», — рассказал генеральный продюсер «Москвариума» Филипп Кошарин.

СПИЧ х Прогулка

21 июня в центре «Зотов» покажут фильм «Прогулка х СПИЧ» (18+). Специальный показ проходит в рамках киноклуба «Архитектура кино», в котором зрители обсуждают роль и образ архитектуры в фильмах вместе с представителями ведущих архитектурных бюро. После просмотра «Прогулка х СПИЧ» состоится обсуждение фильма с архитектурным обозревателем и PR директором бюро СПИЧ Анной Мартовицкой.

«Искусство.Культура.Спорт»

22 июня на Воробьевых горах откроется интерактивная выставка «Искусство.Культура.Спорт», посвященная взаимосвязи искусства и спорта. Публичная программа включает артист-токи, лекции, перформансы и воркшопы. В интерактивных зонах посетители смогут создать собственные произведения, оставить свои теги и поиграть в пинг-понг.

В экспозиции будут представлены работы, созданные в разных техниках: графика, фотография, текстиль, живопись, граффити, настенная роспись. Среди участников выставки: Турбен, Никита Дусто, Денис Русаков, Никита Шорк, Вася Ран, Руслан Шавалеев, Shoot Your Style, Вова Нутк, Кел, Chelusti, София Ялалова, Марсель Ялалов, Дима Жуков, Анастасия Аспарагус и Оля INEY.

«Среди экспонатов будут документальные фотографии различных проектов о стрит-арте и культуре, что позволит лучше понять мир уличного искусства. Детям будет особенно интересно благодаря возможности познакомиться с уличным искусством через игры и творчество», — поделилась Светлана Мартынова, продюсер выставки «Искусство.Культура.Спорт».

«Французские премьеры»

В Москве продолжается кинофестиваль «Французские премьеры», в рамках которого в киноцентре «Октябрь» показывают премьеры французских фильмов. 21 июня будет представлен фильм «Братья» — правдивая история двух братьев, которые, брошенные матерью в 1948 году, убегают в лес и проводят 7 лет одни в дикой природе. Десятилетия спустя, когда один из братьев бесследно исчезает, только второй знает, где его искать. 22 июня покажут «Сирокко из страны ветров» — анимационный фильм про двух сестер, которые отправляются в сказочную страну и встречают загадочного Сирокко — владыку без лица, захватившего в плен неукротимый ветер.

«Неснятые сценарии»‎

22 и 23 июня в центре «Зотов» пройдет вторая читка в рамках проекта «Неснятые сценарии»‎ под руководством Александра Горчилина. Впервые зрители смогут познакомиться с неопубликованным сценарием Владимира Меньшова. Режиссер читки — его внук, Андрей Гордин. Текст прозвучит впервые спустя 54 года с момента написания. Показ пройдет всего два раза и больше не будет повторяться.

«Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжается международная выставка «Квадрат и пространство. От Малевича до ГЭС-2». Проект посвящен влиянию творчества Казимира Малевича на искусство ХХ века. Экспозиция делится на две истории. Первая рассказывает о том, как пространство творчества выходит за пределы небольшого квадрата холста и разрастается до масштабов здания Дома культуры. Вторая — о взаимоотношении произведения и зрителя за последние полтора века, в ходе которых шедевры перестали играть главную роль.

В экспозиции представлено более 200 произведений искусства — в частности, оригинальные работы Василия Кандинского, Казимира Малевича, Эрика Булатова, Пабло Пикассо, Жан-Мишеля Баския и многих других значимых для истории мирового искусства художников.

«Чего ты боишься?»

В центре современного искусства «Винзавод» продолжает работать выставка «Чего ты боишься?». В рамках проекта современные художники представили свои работы на тему глубинных человеческих страхов.

«Выставка делится на две неравные группы, первая является началом экспозиции и включает проекты художников, которые визуализируют свои персональные страхи, но только предъявляют их, без каких-либо попыток преодоления. Вторая включает проекты, в которых есть хотя бы потенциальная попытка этот свой страх преодолеть», — отмечает куратор выставки Елена Селина.

«В моем детстве или прямо сейчас»

В галерее современного искусства и коллекционного дизайна «Тираж 1/1» (Tirage Unique) продолжается первая в Москве персональная выставка петербургской художницы Тани Рауш «В моем детстве или прямо сейчас». В экспозицию вошло около 35 живописных работ, на которых художница изобразила детей. «Дети находятся ближе к границе времени, как бы на переднем крае столкновения с ним. Они появляются как пограничники, проводники бытия, которые сами даже не знают о себе, что они проводники, близкие и к смерти, и к рождению», — объясняет художница.

«Унесенные призраками»

В российский прокат вышла анимационная картина Хаяо Миядзаки «Унесенные призраками». По сюжету маленькая девочка Тихиро с мамой и папой переезжает в новый дом. Заблудившись по дороге, они оказываются в странном пустынном городе. Взрослые, увидев еду на столах, жадно набрасываются на нее, после чего превращаются в свиней и становятся пленниками злой колдуньи Юбабы. Оказавшись среди волшебных существ, Тихиро должна придумать, как избавить своих родителей от чар коварной ведьмы.

В 2002 году картина получила главный приз Берлинского кинофестиваля, а в 2003 — «Оскар» в категории «лучший анимационный фильм». Это первый случай, когда аниме-фильм был удостоен такой высокой награды.