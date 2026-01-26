Новый фильм с Юрием Колокольниковым, ретроспектива Дэвида Линча, фестиваль московских усадеб, выставки современного искусства и другие события. Куда сходить в Москве (и не только) на последней неделе января — рассказываем в материале RTVI.

«Зотов.Кино»

К 80-летию со дня рождения режиссера Дэвида Линча в кинотеатре Центра «Зотов» проходит ретроспектива фильмов мастера. Например, 28 января можно увидеть его работу «Шоссе в никуда» — триллер, породивший множество теорий. После показа пройдет обсуждение с Владимиром Лященко, кинокритиком, экс-редактор и автор видеоэссе КиноПоиска, преподаватель Московской школы кино и совместного бакалавриата НИУ ВШЭ и РЭШ.

«Хрустальное солнцестояние в треугольнике двух ветров»

28 января в московской галерее ART&BRUT начнет работу персональная выставка художника Кирилла Доешвили «Хрустальное солнцестояние в треугольнике двух ветров». Проект представляет собой альтернативное философско-эзотерическое пространство, населенное особыми персонажами, которые стремятся к духовному возвышению.

Согласно концепции экспозиции, она описывает отдельное бытийное измерение, где существуют пробужденные существа. Эти персонажи пытаются «дотянуться» до ангелов, которые, по замыслу автора, находятся на высшей ступени свободы. Герои стремятся избавиться от ошибок и заблуждений, чтобы приблизиться к пониманию «чистой видимости». Действие разворачивается в условном будущем, где покорение четвертого измерения представляется возможным

«Левша»

В российский прокат вышел фильм «Левша» — свежий взгляд на классическую историю о легендарном тульском мастере в форме увлекательного шпионского триллера. Это переосмысление знаменитой повести Николая Лескова от режиссёра Владимира Беседина, стоявшего у истоков киновселенной «Майор Гром».

В основе сюжета — молодой офицер Петр Огарёв, мечтающий заслужить доверие императора Александра III, и гениальный, но забытый мастер Левша. Вместе им предстоит расследовать опасный заговор, связанный с таинственной механической блохой, обнаруженной в императорском дворце на фоне надвигающейся войны с Великобританией. Нищий изобретатель из Тулы и столичный дворянин объединятся, чтобы вывести на чистую воду британскую агентуру, использующую хитроумные механизмы для слежки за русским царём. В главных ролях снялись: Юрий Колокольников («Игра престолов», «Майор Гром: Игра», «Викинги») в роли Левши, Фёдор Федотов («Зулейха открывает глаза», «Русские горки») в роли офицера Петра Огарёва, Леонела Мантурова («Небо», «Пансион») и другие.

«Марти Великолепный»

Продолжается прокат фильма «Марти Великолепный», за роль в котором Тимоти Шаламе получил «Золотой Глобус». В центре сюжета — история профессионального игрока в настольный теннис Марти Маузера, который пытается прославиться на весь мир. Действие этой спортивной драмы, снятой режиссером Джошем Сэфди, разворачивается в 1950-х годах. Это картина об одержимости и целеустремленности, о том, как далеко может зайти человек, уверенный в своей исключительности.

В фильме снимались Гвинет Пэлтроу в роли актрисы Кей Стоун, Одесса Эзайон, сыгравшую подругу детства главного героя Рэйчел Мизлер, а также Кевин О’Лири, Абель Феррара и рэпер Tyler, the Creator.

«MYTH. Unlimited»

В пространстве masters:dom открылся выставочный проект «MYTH. Unlimited». Это второй проект в стенах площадки и первый, организованный сторонней институцией — MYTH Gallery совместно с образовательным проектом masters.

Идея выставки строится на понимании мифа не как фиксированного сюжета, а как живого процесса — системы повторов и изменений, зависящей от контекста. Проект исследует несколько пересекающихся тем: смерть и телесность, культурные коды и память, оптику цифровой эпохи. На трёх этажах представлены работы тринадцати художников галереи — как новые, созданные специально для выставки, так и те, что ранее демонстрировались лишь эпизодически.

Экспозиция объединяет разнообразные практики: от сайт-специфик инсталляции Алины Глазун и живописи Петра Кирюши до текстиля Людмилы Барониной, скульптуры Ульяны Подкорытовой и фотографии Александра Седельникова. Принцип «Unlimited» (безграничный) отражает отказ от окончательной интерпретации, предлагая зрителю поле для множества версий и самостоятельного прочтения, где сосуществуют разные, не сводимые к единому целому художественные мифы.

«РЕБУС»

До 8 марта в московской галерее Sistema проходит персональная выставка Сергея Бугаева-Африки «РЕБУС». Экспозиция объединяет работы от ранних экспериментов 1990-х до монументальных полотен 2020-х годов, таких как «КвРебус» и «Четверичный неразгаданный ребус».

Проект представляет собой художественное исследование, в центре которого окажется ребус как основной метод. Детское увлечение художника головоломками переросло в систему: его архив лег в основу работ, где ребус превращается из игры в инструмент анализа эпохи. Для Бугаева-Африки, пережившего конец СССР как распад общей системы символов, ребус становится формой высказывания в условиях «великой афазии» — утраты связного культурного нарратива.

Художник работает с обломками знаков советской эпохи, стремясь вернуть им статус «вещей» — многозначных, несущих следы времени, — вместо утилитарных «предметов» идеологии. Основные материалы — медь, кислота, свет. Медная пластина выступает моделью памяти: она темнеет, покрывается патиной, регистрируя изменения. Травление кислотой метафорически передает эрозию смысла.

«Усадьбы Москвы»

До 28 февраля продолжается фестиваль «Усадьбы Москвы». В программе — посещение 14 исторических особняков, объединенных в три кластера: Басманный, Арбат и Хамовники. Для гостей организованы аудиоэкскурсии с участием известных актеров, включая Максима Аверина и Сергея Чонишвили, а также иммерсивные театральные постановки. В рамках фестиваля действует программа лояльности: посетители получают штампы в маршрутную карту за каждый визит, которые впоследствии можно обменять на сувениры — от чая до аудиоколонки.