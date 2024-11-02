Ночь искусств, спецпоказы и выставки советского и современного искусства. Куда сходить в Москве на праздничных выходных с 3 по 4 ноября — рассказываем в материале RTVI.

«Люба, Любочка. Любовь Сергеевна Попова. 1889-1924»

С 3 ноября 2024 года в Еврейском музее и центре толерантности пройдет выставка, посвященная художнице русского авангарда Любови Поповой. Это первая за 35 лет монографическая выставка о Поповой в Москве, подготовленная совместно с Государственной Третьяковской галереей и Культурным проектом «Энциклопедия русского авангарда».

В экспозиции представлены более 280 произведений художницы, а также работы ее современников, эскизы тканей, биографические документы и фотографии. В семи залах представлены произведения живописи и графики Любови Поповой, ее учителей и единомышленников. Отдельные пространства посвящены ее семье, друзьям, путешествиям, учебе и профессиональной деятельности.

«Трын*Трава»

В Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов проходит седьмая ежегодная выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль». Художники, скульпторы, дизайнеры, декораторы, специалисты по текстилю, керамисты и представители старейших декоративных производств в своих работах размышляют на тему культурных традиций народов России. Представленные на выставке работы — не просто экспонаты, каждая из них способна стать частью интерьера. Кураторы проекта считают, что «Трын*Трава» подогревает интерес к изучению русской культуры и служит ориентиром для многих новых проектов.

«Передвижники»

В новом корпусе Третьяковской галереи проходит выставка «Передвижники», посвященная художникам-передвижникам и переосмыслению их творчества. Товарищество передвижных художественных выставок зародилось в 1870 году. В это сообщество за все время его существования входили около 500 художников. Молодые авторы собирали выставки из своих новых работ и показывали эти картины в разных уголках Российской Империи. Они выставлялись в Санкт-Петербурге, Москве, городах Центральной России, на юге страны.

Художники создали сообщество, в рамках которого они были свободны в своем творчестве, идеях и интерпретациях. Кроме того, они старались познакомить с русским искусством более широкую аудиторию. Среди членов товарищества были Василий Перов, Николай Ге, Иван Крамской, Илья Репин, Василий Суриков, Иван Шишкин, Алексей Саврасов, Василий Поленов, Архип Куинджи, Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Максимов, Григорий Мясоедов, Илларион Прянишников и многие другие великие художники.

«Кукрыниксы»

В «Манеже» проходит выставка, посвященная 100-летию образования творческого союза Михаила Куприянова, Порфирия Крылова и Николая Соколова. В экспозиции представлены 314 произведений Кукрыниксов из собрания российских музеев и частных коллекций, включая множество работ, ранее не выставлявшихся. Выставка исследует творчество Кукрыниксов с учетом хронологии и многообразия их деятельности, охватывая периоды от 20-30-х годов до конца XX века.

«Вещи и видения»

В Московском музее современного искусства (ММОМА) на Петровке проходит выставка «Вещи и видения», приуроченная к 25-летию музея. В экспозицию вошли произведения российских художников последней трети XX-XXI веков разных поколений. На выставке можно увидеть как знаковые произведения из коллекции музея, так и новые приобретения — в том числе дары художников и коллекционеров.

«Зотов.Кино»

До 4 ноября в Зотов.Центре пройдет ряд спецпоказов кинокартин. «Чувство ритма» рассказывает о рабочем дне знаменитого индийского архитектора и дизайнера Биджоя Джайна, «Мануфактура Культуры» — о том, как новые творческие объекты возникают на месте заброшенных промышленных предприятий, драмеди «Каникулы» — о школьной поездке в Сочи, которая изменила жизни учеников и их учителей.

«Ночь искусств»

3 ноября в Москве пройдет ежегодная акция «Ночь искусств». В этот день более 300 бесплатных событий пройдут на городских площадках. Акция пройдет под слоганом «Искусство объединяет».

В Центре «Зотов» вечер будет посвящен 150-летию со дня рождения режиссера Всеволода Мейерхольда. На площадке будет работать выставка, созданная совместно с Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина. В программе вечера лекции, театральный перформанс и кинопоказ.

Выставка «Любовь.От и До», подготовила специальную программу. Зрителей ждет иммерсивная мистерия, в которой объединятся музыка, поэзия и танец. Посетители получат возможность увидеть живое представление, перемещаясь по 13 залам экспозиции. В музыкальной части выступит камерный оркестр, музыканты исполнят импровизации на арфе, скрипке, виолончели, гобое и фаготе. Каждое произведение станет откликом на работы художников, приглашая всех присутствующих к глубокому осмыслению связи между проявлениями чувственности и диалогом искусств.

На Рижском вокзале пройдет концерт пианиста-неоромантика Николы Мельникова с оркестром. Также будет представлено мультимедийное шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого «8 историй под звездным небом».