Платформа Okko займется производством документального фильма о жизни музыканта Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев). Проект получит название «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?». Об этом стриминг Okko сообщил в соцсетях.

Авторы идеи проекта — продюсеры Гавриил Гордеев и Владимир Тодоров. Режиссером фильма выступит Владислав Кузнецов, автором сценария ― известный музыкальный критик Даня Порнорэп (Даниил Башта).

«Для кого-то он был маргиналом и человеком-мемом, а для других ― метаироничным интеллигентом и гением авангардной музыки. Рок-звезда без тормозов и весельчак, окружённый толпой фанатов, и в то же время глубоко несчастный человек. До сих пор его истинная личность остаётся загадкой, причём не только для поклонников, но и для самых близких», — говорится в описании проекта.

Тодоров объяснил, что образ музыканта останется в памяти сразу нескольких поколений россиян. Для многих Паша Техник стал культурным феноменом, как и его музыка. Дата выхода фильма пока не сообщается.

Причиной смерти рэпера Паши Техника стала легочная инфекция. Паша Техник попал в конце марта был госпитализирован в Таиланде с острым респираторным дистресс-синдромом и в измененном состоянии сознания. Знакомые Техника предположили, что он мог отравиться «запрещенными веществами», однако, согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили следов наркотиков. 4 апреля стало известно, что Паша Техник перенес клиническую смерть. Его смогли реанимировать, но тем же вечером рэпер умер, ему было 40 лет.