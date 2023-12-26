Деятели культуры Франции, в том числе актеры Пьер Ришар и Венсан Перес и певица Карла Бруни, выступили в поддержку актера Жерара Депардье на фоне обвинений в сексуальных домогательствах в его адрес. Текст совместного обращения артистов приводит газета Le Figaro.

В письме говорится, что против Депардье развернули кампанию. По мнению подписантов, она ведется «вопреки принципу презумпции невиновности», которую 74-летний актер «получил бы, как и все остальные, если бы не был гигантом кинематографа, каким он является».

«Мы не можем больше молчать перед обрушившимся на него линчеванием, перед потоком ненависти, льющейся на его личность», — сказано в письме.

В совместном обращении говорится, что Депардье — «величайший из всех актеров» и «последний священный монстр кинематографа», внесший большой вклад в историю искусства. В письме подчеркивается, что «никто и никогда не сможет стереть» результаты его деятельности, «являющейся зеркалом нынешней эпохи» и оказавшей большое влияние на французскую культуру.

«За это Франция обязана ему очень многим. Театр и кино не могут обойтись без его уникальной и неординарной личности. Отказаться от этого выдающегося актера было бы трагедией, поражением. Смертью искусства и смертью нас самих», — указывается в тексте.

В то же время артисты, подписавшие обращение, заверили, что «не собираются вступать с кем-либо в какие-либо споры и рассчитывают на то, что правосудие выполнит свою работу».

В числе подписантов письма актер Пьер Ришар, модель Карла Бруни, актеры Венсан Перес и Бенуа Пулворд, режиссер Бертран Блие, актрисы Шарлотта Ремплинг, Кароль Буке, Натали Бай, Эмманюэль Сенье, писатель Буалем Сансал и др.

Обвинения в адрес Депардье

Депардье оказался в центре скандала после того, как в конце ноября на телеканале France 2 были показаны документальные фильмы «Депардье: падение огра» и «Дополнительное расследование». В них четыре женщины обвинили актера в сексуальном насилии, две из них заявили об изнасиловании. Сам артист эти обвинения отвергает.

Также жалобу на Депардье подала актриса Элен Даррас. Она утверждает, что актер домогался ее на съемочной площадке в 2007 году. Кроме того, в сексуальном насилии Депардье обвинила испанская журналистка Рут Баса. По словам женщины, инцидент произошел в 1995 году, когда ей было 23 года. Тогда Баса брала у актера интервью для журнала Cinemanía.

В середине декабря французский министр культуры Рима Абдюль-Малак анонсировала заседание Совета ордена Почетного легиона, по итогам которого Депардье могли лишить высшей награды Франции на основе обвинений в его адрес. Президент Франции Эмманюэль Макрон позднее заявил, что считает недопустимым лишение актера ордена и выступает за сохранение презумпции невиновности. Позже Депардье сам передал награду главе французского Минкульта.

На фоне обвинений в адрес Депардье из парижского музея Гревен убрали восковую фигуру актера.