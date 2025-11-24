Музыкальный перфоманс в библиотеке, ярмарка и выставки современного искусства, аукцион и бодрый боевик в кино. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 24 по 30 ноября — рассказываем в материале RTVI.

PERFORMA

24 ноября в Третьем читальном зале Российской государственной библиотеки состоится премьера иммерсивного проекта Silent Opera, который объединит оперное искусство, театр и современные перформативные практики. Мероприятие пройдет в рамках нового фестиваля перформативных искусств PERFORMA.

В основе постановки, созданной в жанре пастиччо из произведений барочных композиторов, лежит исследование темы «анатомии героя». Музыкальная основа, сочетающая барочные произведения с электронной музыкой композитора Николая Попова, станет проводником в историю о поиске внутреннего героя.

Художественный замысел проекта реализуется через инновационный формат взаимодействия со зрителем. В пространстве читального зала будут размещены два типа зрительских «партитур» с инструкциями, текстами и вопросами, позволяющими каждому зрителю выбрать путь героя или антигероя. Из 450 зрителей 10 будут выбраны для непосредственного участия в перформансе.

|catalog|

Четвертый выпуск ярмарки современного искусства |catalog| пройдет в Москве с 28 по 30 ноября 2025 года. В числе участников — как члены Ассоциации галерей (АГА), отмечающей в этом году пятилетие, так и другие ведущие галереи, отобранные экспертным советом. Среди них XL Галерея, pop/off/art, Ruarts Gallery, Marina Gisich Gallery, Anna Nova, TRIUMPH и другие. Особенностью зимнего выпуска станет представление каждой галереей одного нового имени — дебютанта или автора старшего поколения, что стирает возрастные барьеры на арт-рынке.

Тематически четвертый выпуск |catalog| обращается к вопросам потребления в культуре, исследуя, как искусство интегрируется в повседневную жизнь, а коллекционирование становится естественной практикой. Этой идее будет посвящена и дискуссионная программа, в фокусе которой — новые, в том числе молодежные, стратегии меценатства.

«Пожарного выхода нет»

28 ноября откроется предаукционная выставка «Пожарного выхода нет», организованная Аукционным домом ON. Сами торги состоятся 10 декабря 2025 года в оффлайн-формате. Название аукциона дано в честь одноименной работы художника Артема Филатова, вошедшей в каталог. В рамках мероприятия будет представлено более 50 лотов, объединяющих три поколения авторов: мастеров нонконформизма, знаковых фигур современного арт-рынка и молодых художников.

Среди ключевых имен каталога — Владимир Чернышев, Дмитрий Плавинский, Александр Косолапов, Петр Беленок, Василий Ситников, Наталья Нестерова, Борис Свешников, Леонид Соков, Михаил Рогинский, Леонид Цхэ и Евгений Музалевский. Отдельное внимание уделено фотографии, которая будет представлена работами Дмитрия Пригова, Владимира Куприянова, Олега Кулика и Александра Гронского.

Flower walk with me

25 ноября в творческом пространстве STUDIO 7 в Большом Тишинском переулке состоится открытие групповой выставки «Flower walk with me». Проект, куратором которого выступила историк искусств Александра Друзина, объединит работы 11 художниц, отобранных по результатам опенколла.

Экспозиция посвящена исследованию образа цветка как метафоры человеческого опыта, внутреннего пробуждения и связи с природой. Художницы рассматривают флору через призму метафизических образов, личных историй и поэтических мотивов.

Московская Арт Премия

25 ноября в выставочном зале Медиацентра парка «Зарядье» пройдет торжественная церемония награждения лауреатов VI Московской Арт Премии. Мероприятие соберет представителей арт-сообщества для определения победителей в пяти номинациях.

Экспертный совет премии, в состав которого вошли более двадцати профильных специалистов, определит лучших авторов современного искусства. Лауреатам будут вручены статуэтки, созданные на основе арт-объекта Игоря Шелковского «Ваза с цветами». Ранее эта скульптура была представлена в рамках фестиваля «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» на площади парка «Зарядье».

«Декабрьские вечера Святослава Рихтера»

Фестиваль «Декабрьские вечера Святослава Рихтера» пройдет с 30 ноября по 25 декабря 2025 года. Проект, основанный в 1981 году пианистом Святославом Рихтером и директором музея Ириной Антоновой, традиционно объединяет музыкальное и изобразительное искусство, предлагая зрителям уникальные тематические программы.

«Джекпот»

Фильм «Джекпот» с Дэйвом Батистой в главной роли продолжается в российском прокате. Как отметил режиссер Майкл Даус, особенностью проекта стало сочетание двух миров — преступного картеля и подростковой истории.

По сюжету суперагент Рэй Сил и его команда ведут охоту на мексиканский картель по обе стороны границы. В конфликт вмешивается третья сторона — неизвестные грабят склады преступной организации, похищая миллионы долларов. Похищенные средства начинают поступать на банковские счета нуждающихся. Главным героям предстоит выяснить, кто стоит за этими ограблениями, опередив боевиков картеля.