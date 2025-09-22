Российская креативная неделя, спец показы картин, масловка, выставки современного искусства, wellness-конференция и уикенд видеоарта. Куда сходить в Москве (и не только) на неделе с 22 по 28 сентября — в материале RTVI.

«Внутри города»

25 сентября в Центре «Зотов» в Москве откроется выставка «Внутри города», посвящённая роли архитектурного макета как самостоятельного произведения искусства. На выставке представят более 25 макетов, созданных профессиональными архитекторами, дизайнерами и студентами. Экспозиция включает исторические экспонаты, демонстрирующие процесс создания архитектурных объектов, а также современные работы, отражающие новые подходы и технологии. Среди экспонатов — работы из коллекции Даниила Катриченко, а также макеты, созданные в рамках образовательных программ и творческих мастерских.

«Российская креативная неделя»

С 25 по 27 сентября в Москве пройдёт VI федеральный форум-фестиваль «Российская креативная неделя». Мероприятие состоится в Национальном центре «Россия». Программа форума включает три стратегических направления: ценностно-ориентированная экономика — 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. Участники обсудят законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты, новую этику лидерства и трансформацию профессий.

«КО-ЛАБ»

24 сентября в Москве в Центре событий РБК пройдёт конференция «КО-ЛАБ», посвящённая вопросам технологий улучшения здоровья, увеличения продолжительности жизни, доказательной и превентивной медицины. В рамках мероприятия запланировано более 10 панельных дискуссий, посвящённых системному управлению здоровьем, гармоничному ЗОЖу, репродуктивному и ментальному здоровью, а также современным технологиям омоложения организма. Будут рассмотрены технологии биохакинга и антиэйджинга с точки зрения доказательной медицины. Помимо научной программы, состоится выставка косметологического и медицинского оборудования, косметических средств, БАДов и других продуктов для ЗОЖ.

«Масловка. Городок художников»

В Москве открылся Музейный центр «Масловка. Городок художников», посвящённый уникальному феномену Городка художников на Масловке. Экспозиция «(Не)видимый город М.» представляет ретроспективу мира художников Городка, объединяя свыше 50 авторов разных поколений и более 100 произведений искусства и артефактов. Архитектурная концепция построена на сохранении и использовании существующих эстетически ценных элементов, а пространство максимально приближено к мастерским художников. Проект включает залы «Зал репутации», «Кабинет», «Лица Масловки», «Библиотека» и другие.

Cube.Moscow

В арт-пространстве Cube.Moscow открылись 13 новых экспозиций современного искусства, которые можно будет увидеть до 26 октября. В большом выставочном зале представлена масштабная выставка «Дивный сад», исследующая проявление авторской идентичности через различные творческие практики и медиа: живопись, графику, фотографию, прикладное искусство. Центральное место в экспозиции занимает коллекция меховых пальто, созданных дизайнером Екатериной Хассе, а также серия работ Дмитрия Солнцева и фотографа Сергея Табунова.

«Пурпурные рукава»

В Pop-up галерее Grabar Gallery в Центре современного искусства «Терминал А» открылась выставка «Пурпурные рукава» из коллекции Наталии Грабарь. В экспозицию вошли произведения ключевых представителей московского концептуализма и молодых художников, таких как Юрий Злотников, Олег Целков, Франциско Инфанте, Виктор Пивоваров, Игорь Макаревич, Роман Сакин, Оля Кройтор, Юлия Вирко, Виктория Кошелева, Анна Быстрова и Мила Гущина. Посетители могут увидеть работы живописи, керамики, текстиля, а также произведения из серии «Объекты Команды «ТОЙ»». Куратор выставки — Кристина Романова.

«Выбор Марины Бессоновой»

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина откроется выставка «Выбор Марины Бессоновой», посвящённая памяти искусствоведа. Марина Бессонова была хранителем французской живописи XIX—XX веков и инициатором создания в музее фонда «Объекты и инсталляции». Без её участия трудно представить выставки «Москва — Париж. 1900—1930» и «Поль Гоген. Взгляд из России», а также проект «Матисс в Марокко. Живопись и рисунок. (1912—1913)». Именно благодаря её инициативе музей начал формировать коллекцию произведений отечественного и зарубежного экспериментального искусства, включив в неё работы Бориса Орлова, Владислава Хасиора, Ивана Чуйкова, Бориса Турецкого и других художников.

Зотов.Кино

С 25 сентября по 8 октября в Центре «Зотов» состоится ретроспектива Франсуа Трюффо, в рамках которой покажут четыре фильма французской Новой волны: «Четыреста ударов», «Жюль и Джим», «Нежная кожа» и «Украденные поцелуи». Фильмы охватывают разные периоды творчества режиссёра и демонстрируют его исследование мятежной энергии жизни и хрупкой нежности человеческих чувств. Кроме того, 23 сентября пройдёт специальный показ фильма «Филателия» (2025, 18+) режиссёра Натальи Назаровой с последующим обсуждением со съёмочной группой и куратором Зотов.Кино Полиной Прибытковой. Фильм рассказывает историю о встрече замкнутой работницы почты и прямодушного моряка. В рамках Биеннале частных коллекций 2025 в Центре «Зотов» пройдёт «Уикенд видеоарта» с двумя видеопрограммами из частных собраний восьми российских коллекционеров. Отдельным событием станет московская премьера работы арт-группы «Провмыза» — Oratorium SARXSOMA. Куратор программы — Алина Стуликова.