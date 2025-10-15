Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» инициировала радикальное ужесточение ответственности за нарушения на акциях протеста. Согласно предлагаемым поправкам, вместо денежных штрафов участникам митингов теперь будут грозить административные аресты продолжительностью до 60 суток, а повторные нарушения могут привести к уголовному преследованию с лишением свободы на срок до двух лет.

Власти заявляют, что эти меры направлены на укрепление общественного порядка, однако оппозиционные силы и правозащитные организации расценивают инициативу как серьезное ограничение свободы собраний.

Конкретные нововведения предусматривают строгие санкции за различные формы протестной активности. Сокрытие лица маской, наличие слезоточивых веществ или блокировка транспортных путей теперь будут караться 15-суточным арестом, а для организаторов акций этот срок увеличивается до 20 суток.

Участие в митинге после официального требования о его прекращении повлечет за собой арест до 60 суток даже при отсутствии предыдущих нарушений. Аналогичное наказание предусмотрено за ношение оружия, пиротехники или иных предметов, способных причинить вред здоровью людей.

Особое внимание уделяется рецидивам правонарушений: повторные случаи выводят дело в уголовную плоскость с возможным лишением свободы до одного года, а за третье и последующие нарушения — до двух лет. Дополнительно в Уголовный кодекс планируется ввести статью о наказании за многократное оскорбление представителей правоохранительных органов или неповиновение их законным требованиям.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о необходимости привлечения к ответственности всех соучастников нарушений, подчеркнув, что даже пассивное участие в незаконных акциях является нарушением закона. Спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили выразил уверенность в том, что новые меры помогут предотвратить ситуации, когда «20 человек насилуют город с полутора миллионами жителей».

Инициатива стала ответом на продолжительные протесты, начавшиеся еще в 2024 году после решения властей о заморозке переговоров по вступлению в ЕС и периодически вспыхивающие с новой силой. Несмотря на предыдущие ужесточения, включавшие запрет на маски, пиротехнику и блокировку дорог, акции протеста с требованиями проведения досрочных выборов и освобождения политзаключенных продолжались. Особую напряженность вызвали события 4 октября, которые власти квалифицировали как попытку государственного переворота.

Около тридцати грузинских неправительственных организаций выступили с резкой критикой законодательных изменений, охарактеризовав их как фактический запрет мирных протестов и демонтаж демократических институтов. В совместном заявлении правозащитники указали, что инициатива создает угрозу для всех граждан, желающих выразить несогласие с социальными или политическими проблемами, и противоречит как Конституции Грузии, так и Европейской конвенции о защите прав человека.