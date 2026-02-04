Чистка в рядах высшего командования китайской армии вызвана крайней степенью паранойи, которой с некоторых пор стал подвержен глава КНР Си Цзиньпин, утверждают источники The New York Times (NYT) из числа аналитиков американской разведки.

По их оценке, именно с параноидальным настроем китайского лидера связано преследование зампреда Центрального военного совета КНР генерала Чжан Юся, который раньше считался близким союзником Си Цзиньпина, и его соратника Лю Чжэньли.

«Паранойя — скорее особенность лидерства Си Цзиньпина, нежели недостаток. Без этого он не смог бы продержаться так долго и сохранить авторитет», — прокомментировал ситуацию вышедший на пенсию экс-аналитик ЦРУ по Китаю Джон Калвер.

NYT утверждает, что события в Китае встревожили американских чиновников в Вашингтоне — в том числе и потому, что Чжан Юся обвиняют в шпионаже на США, в том числе в передаче данных о китайском ядерном оружии и его испытаниях.

Собеседники NYT пояснили, что Белому дому сейчас принципиально важно выяснить причины происходящих в китайской армии кадровых чисток и определить, насколько предполагаемый параноидальный настрой Си Цзиньпина влияет на его политические решения. По их словам, действия лидера КНР могут быть в равной степени обусловлены стремлением к защите «от реального политического вызова» или искренним намерением победить коррупцию в рядах высокопоставленных военных.

Кадровые чистки регулярно проводятся в Китае с тех пор, как Си Цзиньпин пришел к власти в стране в 2012 году. Недавно он отправил в отставку пятерых из шести генералов, им же самим назначенных в 2022 году на посты в Центральном военном совете — органе госвласти, который контролирует китайскую армию и находится под руководством председателя КНР.

В результате в высшем командовании китайской армии образовался кадровый вакуум, в условиях которого никто из сохранивших свои посты генералов не способен противостоять Си Цзиньпину и его решениям. The Wall Street Journal (WSJ) ранее писала, что по итогам этой чистки глава КНР значительно расширил свои возможности для планирования военной кампании на Тайване.