Китай на фоне громких заявлений из США и России по поводу ядерных испытаний негласно и быстро расширяет свой старый ядерный полигон в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где в 1964 году было проведено первое испытание атомной бомбы. Об этом пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на спутниковые снимки и выводы экспертов.

«Китайские военные тайно прорыли новые туннели, выдолбили взрывные камеры и построили вспомогательные сооружения, которые, по словам наблюдателей, указывают на подготовку к ядерным испытаниям», — говорится в статье.

По мнению аналитиков, чье мнение приводит газета, власти Китая, вероятно, стремятся сократить отставание от ядерных программ России и США. Они указывают на тот факт, что Пекин провел наименьшее число полевых испытаний и вследствие этого обладает гораздо меньшим количеством данных, приобретенных опытом.

Ядерный арсенал КНР считается третьим в мире по величине. Эксперты отмечают, что за желанием расширить свой потенциал в этой сфере стоит более масштабная стратегия лидера страны Си Цзиньпина по модернизации армии к 2030 году и доведению ее мощи до мирового уровня к 2050-му.

«Тихое расширение удаленного ядерного комплекса Пекина указывает на годы подготовки к возможному возвращению к испытаниям оружия времен холодной войны», — заключает издание.

В конце октября, перед личной встречей с Цзиньпином, американский президент Дональд Трамп предупредил в соцсети Truth Social, что Китай «сравняется» с Америкой по числу ядерных боеголовок в течение пяти лет. Аналитики, напротив, считают это маловероятным, пишет WP.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) независимо оценивает ядерный арсенал Китая примерно в 600 боеголовок. По его прогнозам, к 2030 году страна нарастит их число до 1 тыс., что будет по-прежнему значительно ниже оценочного запаса США в 3,7 тыс. боеголовок. Считается, что Америка и Россия совместно обладают 90% мирового арсенала таких вооружений.

Ранее в ноябре CNN сообщил также со ссылкой на спутниковые снимки о значительном расширении в Китае объектов, связанных с производством ракет или ракетными войсками, контролирующими его ядерный арсенал.

Эти данные свидетельствуют, что за пять лет с небольшим — с начала 2020 года по ноябрь 2025-го — площадь этих объектов увеличилась более чем на 2 млн кв. км, сообщал сайт телеканала. Там видны новые башни, бункеры и искусственные насыпи, причем некоторые из них возникли на местах прежних сельхозугодий и деревень. На некоторых снимках даже заметны части ракет, говорилось в публикации.