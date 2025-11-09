Ни Россия, ни Китай не проводят испытания ядерного оружия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков репортеру ВГТРК, автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

«Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что президент Владимир Путин не давал указания приступить к подготовке испытаний ядерного оружия, а поручил изучить целесообразность их проведения.

«Сначала нужно понять, нужно ли нам это делать. Это очень серьезное должно быть, обоснованное, выверенное решение. Вот этим сейчас наши специалисты будут заниматься», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Утверждение о том, что испытания «Буревестника» и «Посейдона» были ядерными, Песков назвал «крайне поверхностным и неверным» с экспертной точки зрения. По его словам, речь идет о аппаратах, которые представляют из себя средство доставки.

«Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах», — сказал представитель Кремля. Так он ответил на вопрос о том, могли ли США перепутать испытания «Буревестника» и «Посейдона» на атомной энергетической установке с испытанием ядерного оружия.

«Речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы», — пояснил пресс-секретарь президента.

Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, напомнил Песков. Он указал, что Москва не собирается проводить их, но «если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета».

Сейчас российская сторона будет пытаться понять, что имел в виду президент США Дональд Трамп в своих заявлениях о возобновлении ядерных испытаний, добавил Песков.

«У нас встает вопрос: означает ли это решение президента США, что Соединенные Штаты выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний, и действительно ли они намерены произвести эти ядерные испытания», — уточнил представитель Кремля.

В ходе совещания Путина с членами Совбеза 5 ноября министр обороны Андрей Белоусов предложил главе государства немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на архипелаге Новая Земля из-за действий и заявлений США. Президент в свою очередь поручил Минобороны и другим ведомствам внести предложения о «возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия».