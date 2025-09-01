Застрявшую на пике Победы со сломанной ногой россиянку Наталью Наговицину можно было спустить вниз — но для этого требовалось «десять акклиматизированных здоровых мужиков», а таковых не нашлось. Об этом в соцсетях заявила член Федерации альпинизма России (ФАР) и редактор портала Mountain.Ru Анна Пиунова.

По ее словам, даже при отсутствии упомянутых «десяти акклиматизированных здоровых мужиков» на склоне пика Победы их можно было бы собрать — если бы имелись деньги и вмешались друзья Наговициной.

«Возможно, сразу после срыва ее можно было убедить сползти до Обелиска [скальный треугольник с местом для одной палатки, одно из мест для ночевки] и оставить там ждать спасателей», — написала Пиунова.

По ее словам, на Обелиске Наговицина могла бы переждать непогоду, и там имеется пространство, куда теоретически можно было бы посадить еврокоптер. Параллельно, считает эксперт, надо было сразу же начинать поиски вертолета и пилотов с опытом полетов на семитысячной высоте.

При этом Пиунова признала, что в случае Наговициной, которая отправилась на пик Победы без гида, команды и полноценной страховки, такой вариант спасательной операции был маловероятен.

«Возможно, когда ты идешь в горы без гида, без нормальной страховки, не покрывающей поисково-спасательные работы, в компании незнакомых людей, с минимальным пакетом, то нужно четко понимать, что рассчитывать тебе придется только на себя. И выбирать маршруты по силам, а не по амбициям. Аминь», — заключила член ФАР.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин заявил RTVI, что Наговицина пошла на пик Победы «на свой страх и риск»: это не было «альпинистское мероприятие» в рамках деятельности ФАР, которая регистрирует все восхождения на своем официальном сайте и привлекает экспертов для оценки готовности альпинистов.

По его словам, у ФАР существует «стройная система альпинистских мероприятий», призванная исключить «случайные восхождения» и представляющая собой «своеобразный фильтр, своеобразную профилактику несчастных случаев».

Восхождение Наговициной не было организовано и турфирмой Ak-Sai Travel — единственным оператором, который работает на пике Победы. Пятницин подчеркнул, что эта компания «предоставляет в базовом лагере бытовые условия (палатки для проживания, туалеты, душевые, столовую), организует трансфер», но не занимается непосредственно организацией подъемов и спусков.

Вице-президент ФАР подчеркнул, что маршрут на пик Победы имеет категорию сложности 5Б (при максимуме 6Б) и является «в кубе серьезным», а у Наговициной для его прохода не хватало опыта и навыков. По его словам, для покорения этой вершины требуется серьезная физическая подготовка и владение набором технических приемов — например, умением передвигаться по сыпучему снегу.

Но главными факторами успешного восхождения Пятницин назвал погодные условия и уважение альпинистов к горам, подчеркнув, что «мы не покоряем горы, это горы нас покоряют, мы себя покоряем и преодолеваем трудности».

«Как только человек начинает на “ты” с горами, происходят вот такие несчастные случаи, [как с Наговициной]. С горами нужно только на “вы”», — убежден замглавы Федерации альпинизма России.

Он опроверг расхожее мнение о том, что при восхождении на пик Победы гибнет каждый третий альпинист, и подчеркнул, что 85% несчастных случаев в горах происходят из-за человеческих ошибок.