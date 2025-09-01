Пропавшая на пике Победы после перелома ноги россиянка Наталья Наговицина совершала восхождение «не в рамках альпинистского мероприятия». Об этом заявил мастер спорта СССР по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в программе «Что это было» на RTVI.

По его словам, у Федерации существует «стройная система альпинистских мероприятий», каждое из которых регистрируется на ее официальном сайте.

«Назначается старший тренер, ответственный за безопасность, инструкторский, тренерский состав, который смотрит на участника и выпускает его — или не выпускает, проводит с ним занятия», — объяснил собеседник RTVI.

Эта система создана, чтобы исключить «случайные восхождения», и представляет собой «своеобразный фильтр, своеобразную профилактику несчастных случаев», добавил Пятницин. В случае с восхождением Наговициной на пик Победы ничего подобного не было.

«Это было не в рамках никакого альпинистского мероприятия. Люди пошли как бы на свой страх и риск», — заявил замглавы ФАР.

Он также сообщил, что работающая на пике Победы турфирма Ak-Sai Travel, на которую МВД Киргизии после инцидента с Наговициной хочет завести уголовное дело, тоже не занималась организацией восхождения россиянки.

«Фирма сами восхождения не организует. Она предоставляет в базовом лагере бытовые условия (палатки для проживания, туалеты, душевые, столовую), организует трансфер», — пояснил вице-президент ФАР.

По оценке Пятницина, поэтому уголовное дело против Ak-Sai Travel, если его и возбудят, изначально не имеет перспектив.

Также президент ФАР сообщил RTVI, что Наговицина с ее вторым спортивным разрядом по альпинизму не обладала достаточными навыками и опытом для восхождения по маршруту высшей категории сложности — и именно поэтому ей было сложно найти попутчиков для подъема на пик Победы, который «в кубе серьезный».

При этом Пятницин признал, что Наговицина могла успешно завершить восхождение, если бы не сломала ногу на гребне.

Что случилось с Натальей Наговициной

12 августа 45-летняя Наговицина сломала ногу на пике Победы. Альпинисты из ее группы принесли из штурмового лагеря еду, газовую горелку с баллоном и теплые вещи, пообещав вернуться на следующий день. Один из них, итальянец Лука, потом отморозил руки и скончался от отека мозга, развившегося на фоне высотной болезни. Его тело осталось в пещере немногим ниже той отметки, на которой лежала россиянка.

Минобороны Киргизии отправило за Наговициной вертолет, но из-за неблагоприятных условий он совершил жесткую посадку намного ниже 7 тысяч метров. Пострадали два человека, в том числе опытный спасатель Баир Батуев. Впоследствии он заявил, что россиянка не смогла бы прожить дольше пяти дней.

23 августа спасательную операцию приостановили из-за погоды. В частном порядке к Наговициной решили отправить беспилотник, а 25 августа поднять за ней вертолет Eurocopter с иностранным экипажем. Потом наверх запустили дрон с тепловизором: он не выявил признаков жизни у россиянки. МЧС Киргизии признало Наталью пропавшей без вести, добавив, что метеорологические условия не позволяют продолжать операцию.

Сын Наговициной продолжал настаивать, что она жива, и обращался к властям России с просьбой помочь. Ему ответили глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель МИД России Мария Захарова. Ситуацию с Наговициной комментировал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.