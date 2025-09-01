Пропавшая на пике Победы после перелома ноги россиянка Наталья Наговицина не имела достаточного опыта для восхождения по этому маршруту. Об этом заявил мастер спорта СССР по альпинизму, вице-президент Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Пятницин в программе «Что это было» на RTVI.

По его словам, у Наговициной был второй спортивный разряд по альпинизму, она имела опыт восхождения на два пика-семитысячника — Ленина (Памир) и Хан-Тенгри (Тянь-Шань), но не обладала навыками и опытом для подъема на пик Победы.

«Мы связались с руководителями фирмы, которая там принимает людей в базовом лагере. Они нам сообщили, что три гида — ну или, может быть, напарника — отказались с ней идти именно по причине, что она не совсем готова», — сказал вице-президент ФАР.

Маршрут подъема на пик Победы — «в кубе серьезный», подчеркнул Пятницин. По пути на высоте более 6918 метров находится пик Важа Пшавела, за которым гребень понижается, а потом повышается.

«Три километра — иногда скалистый, но в основном острый снежно-ледовый гребень», — рассказал вице-президент Федерации альпинизма России.

Некоторые участки этого гребня, по его словам, приходится преодолевать, ставя ноги по разные стороны.

Сложность маршрутов восхождения в альпинизме классифицируется по шкале от 1Б (минимум) до 6Б (максимум). Раньше маршрут восхождения на пик Победы считался «шестеркой», сейчас — 5Б, но это в любом случае высшая категория, отметил Пятницин.

«Юрий Арцишевский, наш тренер ростовской команды, всегда говорил: “Если ты сходил на 5Б — ты уже мужчина”. Всем говорил, девочкам тоже», — вспомнил замглавы ФАР.

При этом он допустил, что Наговицина прошла бы этот сложный маршрут, если бы не сломала ногу.

«Несчастный случай произошел ведь не просто из-за того, что она шла-шла, села и дальше не смогла идти. Скорее всего, если бы не было перелома ноги, она прошла бы — и всё было бы в порядке. Она бы закончила восхождение», — рассуждает Пятницин.

Наталья Наговицина сломала ногу на пике Победы 12 августа. Альпинисты из ее группы спустились в штурмовой лагерь, принесли ей еду, газовое оборудование и теплые вещи, решив вернуться на следующий день. Один из спасателей-добровольцев — итальянец Лука — получил обморожение рук и скончался от отека мозга, его тело лежит в пещере.

Попытки добраться до Наговициной предпринимало и Минобороны Киргизии. Из-за плохой погоды отправленный ведомством вертолет был вынужден совершить аварийную посадку на высоте 4,6 тыс. метров, при этом пострадали несколько членов экипажа, в том числе — опытный спасатель Баир Батуев. Впоследствии он заявил, что россиянка не смогла бы выживать дольше пяти дней.

23 августа спасательную операцию приостановили из-за погодных условий. В частном порядке было решено попытаться отправить к Наговициной беспилотник, а 25 августа поднять за ней еврокоптер с иностранными пилотами. Позже запустили дрон с тепловизором, который не показал признаков жизни у россиянки. МЧС Киргизии признало ее пропавшей без вести, уточнив, что погода не позволяет продолжать спасательную операцию.

Сын Натальи долго настаивал, что она жива, и обращался к властям России с просьбой оказать содействие в ее спасении. Ему ответили, в частности, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и представитель МИД России Мария Захарова. Ситуацию с Наговициной комментировал также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.