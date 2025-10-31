Высокопоставленные представители администрации президента США Дональда Трампа после убийства активиста Чарли Кирка переехали для постоянного проживания на территории военных баз, пишет The Atlantic.

По данным журнала, не менее шести высших должностных лиц согласились на переезд, чтобы оградить себя и свои семьи «не только от потенциального насилия, но и от протестов».

Издание уточнило, что такой мерой безопасности воспользовались госсекретарь Марко Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, глава сухопутных войск Дэниел Дрисколл, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, пресс-секретарь вице-президента Кэти Миллер с супругом, советник президента Стивен Миллер, а также анонимный чиновник «столкнувшийся с конкретной внешней угрозой».

«Теперь эти гражданские чиновники могут рассчитывать на вооружённые силы США в вопросах личной безопасности», — отмечает The Atlantic.

The Atlantic при этом отмечает, что проживание чиновников на военных базах происходит не в первый раз. Аналогичные меры ранее использовали глава Минобороны при президентах Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме Роберт Гейтс, глава Пентагона Джим Мэттис, а также директор ЦРУ и госсекретарь во время первого срока Трампа Майк Помпео.

31-летний консервативный активист, соучредитель молодежной организации Turning Point USA и соратник Дональда Трампа Чарли Кирк получил смертельное ранение во время выступления в Университете долины Юта 10 сентября.

По обвинению в убийстве арестован 22-летний Тайлер Робинсон. По словам прокурора Юты Джеффри Грея, обвиняемый объяснил свои действия тем, что Кирк распространял «слишком много ненависти».