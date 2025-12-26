Процесс ликвидации «Русского дома» в столице Азербайджана Баку полностью завершен, и возобновление его деятельности не представляется возможным. Такое заявление 26 декабря сделал министр иностранных дел республики Джейхун Байрамов.

Отвечая на вопросы журналистов в рамках пресс-конференции по итогам 2025 года, глава азербайджанской дипломатии прокомментировал недавнее заявление представителя МИД России Михаила Калугина о возможности возобновления диалога между Москвой и Баку по поводу дальнейшей судьбы «Русского дома».

Байрамов сообщил, что решение властей Азербайджана ликвидировать «Русский дом» в Баку было окончательным и «уже полностью реализовано».

Глава азербайджанского МИДа заявил, что «Русский дом» работал без регистрации и в разное время получал за это предупреждения. По словам дипломата, в деятельности организации якобы были выявлены и другие нарушения, которые в итоге и привели к ее закрытию.

«Любое учреждение, действующее в Азербайджане, должно соблюдать местное законодательство. Односторонние действия недопустимы», — подчеркнул Байрамов.

По его словам, последние контакты с Москвой по поводу возможного возобновления деятельности «Русского дома» в Баку состоялись несколько недель назад и не дали никаких результатов.

«По имеющейся у меня информации, процесс ликвидации завершен, все формальности улажены, и незавершенных процедур больше нет», — подытожил глава МИД Азербайджана.

Напомним, о распоряжении азербайджанского внешнеполитического ведомства приостановить деятельность «Русского дома» стало известно в феврале 2025 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это требование властей Азербайджана, назвал его недоразумением.

В конце января 2025 года на телеканале Baku TV показали сюжет о том, что «Русский дом» якобы служил прикрытием для работы российских спецслужб. Глава Россотрудничества Евгений Примаков назвал эту версию «ахинеей» и предупредил о возможной подаче судебного иска о защите деловой репутации.

Он также пояснял, что для легализации «Русского дома» в республики надо его зарегистрировать, но местная правовая база не позволяет оформить его как юридическое лицо, а власти страны отказываются помогать в решении этого вопроса. По его словам, решение Баку закрыть «Русский дом» обусловлено «излишней эмоциональностью», связанной с крушением самолета авиакомпании AZAL в конце 2024 года.

Недавно Минтранс Казахстана опубликовал отчет о расследовании причин и обстоятельств этой авиакатастрофы. Из него следует, что экспертизы не выявили присутствия следов взрывчатых веществ на обломках воздушного судна. Они пришли к выводу, что самолет мог быть сбит поражающими элементами боеприпаса, принадлежность которого установить не удалось.