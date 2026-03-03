Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выступил с инициативой ввести для коррупционеров уголовное наказание в виде полной конфискации всего принадлежащего им имущества. Об этом он заявил на расширенном заседании ежегодной итоговой коллегии ведомства.

«Полагаю, что пришло время ввести в качестве уголовного наказания для коррупционеров полную конфискацию всего нажитого имущества. Такая мера давно ожидается обществом и обеспечит значительные поступления в казну», — сказал Бастрыкин.

Среди других предложений главы ведомства — лишение приобретенного гражданства РФ за совершение любого тяжкого или особо тяжкого преступления.

В ходе выступления глава СКР привел статистику расследований: в 2025 году ведомство расследовало 14 тысяч уголовных дел о коррупции, что почти на четверть превышает показатели предыдущего года. Бастрыкин подчеркнул, что в условиях специальной военной операции преступления с коррупционной составляющей представляют повышенную общественную опасность.

Отдельно председатель СКР остановился на теме судейского корпуса. По его словам, за последние два года было инициировано уголовное преследование 36 судей, замешанных в коррупционных преступлениях. В этой связи Бастрыкин призвал ставить точку в историях, которые бросают тень на российское правосудие.

Конституционный суд России признал конфискацию имущества взяточников и других коррупционеров законной еще в 2019 году. В 2023 году спикер Госдумы Вячеслав Володин предлагал изымать активы у покинувших Россию после начала СВО граждан. В 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества осужденных за фейки о военной спецоперации.