Обойти правила утилизационного сбора при помощи обсуждаемой в Сети схемы регистрации импортной машины через Беларусь не получится. Об этом сообщил в разговоре с «Постньюс» юрист и эксперт по безопасности дорожного движения Юрий Капштык.

Он напомнил, что хотя на автомобиле с белорусскими номерами разрешается свободно ездить по РФ, его длительное пребывание в одном месте может вызвать подозрения у сотрудников Госавтоинспекции. По словам эксперта, все перемещения таких машин можно отследить по камерам.

«Более того, если купленная через белорусское юрлицо машина будет затем продана в Россию, это не спасет ее покупателя от уплаты таможенных сборов», — отметил Капштык.

В конце ноября телеграм-канал Baza писал, что в России стала набирать популярность так называемая «белорусская схема» обхода повышенного утильсбора: машину покупают в Беларуси, растаможивают на местного жителя с правом на льготу в 50% (инвалида, многодетного родителя или опекуна ребенка с инвалидностью) и ввозят в Россию, где оплачивают полный коммерческий сбор. Доставка по такой схеме должна обходиться значительно дешевле, чем покупка в России.

Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин пояснил РБК , что желание сэкономить может обернуться серьезными проблемами. По его словам, человек, на которого оформлена машина, официально является ее собственником и в любой момент может заявить о своих правах.

С 1 декабря в России заработали новые правила расчета утильсбора, согласно которым ставка зависит не только от объема, но и от мощности двигателя машины. Льготные тарифы теперь будут действовать исключительно в отношении авто, мощность двигателя которых не превышает 160 л. с., для всех остальных — коммерческая ставка, которая в разы больше.

По словам главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, повышение тарифов приведет к росту цен на все машины и сделает импорт некоторых моделей в принципе невыгодным.

В сентябре 2025 года, анонсируя повышение утильсбора, Минпромторг обосновывал его необходимость борьбой с нелегальными схемами импорта автомобилей в Россию. Однако россияне обновленные правила не поддержали. Согласно ноябрьскому опросу Russian Field, в котором приняли участие 1600 человек, 52% респондентов знали о предстоящем повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 декабря. Из них 66% оценили нововведения негативно.