В Ярославской области большинство заправочных станций — сетевые, и бензин на них есть. Об этом губернатор региона Михаил Евраев заявил в специальном интервью RTVI.

«Наверное, ситуация с бензином в Ярославской области отражает ситуацию, общую по стране. Понятно, что у нас тоже, как и всюду, наблюдается определенный ажиотаж. Понятно, что при этом мы, конечно, держим постоянную связь с федеральным штабом. Бензин у нас есть», — сказал Евраев.

Перебои есть на частных заправках, отметил глава региона. «Но на всех сетевых заправках, как правило — как правило, — бензин есть. С очередями, потому что ажиотаж, но такого, чтобы вот не было бензина совсем, — такого точно в регионе нет», — утверждает Евраев.

В качестве примера сетевых заправок он привел АЗС компаний «Роснефть», «Газпромнефть», «Татнефть» и «Лукойл». Как правило, бензин на них есть, повторил губернатор. На частных заправках, которые не имеют своих НПЗ, есть определенные проблемы, добавил Евраев.

«Но еще раз: поскольку у нас 90% заправок (ну, может быть, 80%) — это сетевые, то на них бензин есть. Да, его может в какой-то локальный момент не быть, но через несколько часов подвозит бензовоз, и он опять появляется. Поэтому да, с очередями, но он есть», — подчеркнул губернатор.

Он рассказал, что в регионе ведется постоянный мониторинг «по всем городам и заправочным станциям».

«И если я вижу, что на сетевых заправках — подчеркиваю, на сетевых, а не на перекупщиках — у нас серьезные перебои, то сразу выхожу на федеральный штаб, и мы эти вопросы решаем», — заверил Евраев.

Также в ходе интервью Михаил Евраев назвал причину дефицита бензина в России и рассказал о состоянии Ярославского нефтеперерабатывающего завода.