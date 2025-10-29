В Симферополе тушат пожар, который начался после атаки беспилотников, сообщил в телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского БПЛА на территории Симферополя было попадание в емкость с горюче-смазочными материалами. В результате возник пожар», — отметил глава республики.

Где именно был поврежден объект — Аксенов не уточнил. По его словам, пострадавших в результате атаки нет. На месте работают экстренные службы.

Советник главы республики Олег Крючков напомнил об ответственности за фото и видео съемку работы ПВО и последствий ударов БПЛА.

Минобороны сообщило, что в ночь на 29 октября средства ПВО уничтожили 100 дронов над регионами России. Над Крымом было перехвачено три БПЛА.

Похоже в ведомстве уточнили, что за утро над полуостровом уничтожили пять дронов.

В ночь на 17 октября Крым атаковали 32 украинских дрона. В результате повреждения получили несколько электроподстанций. Также в конце сентября три человека погибли при атаке на крымский поселок Форос. В Минобороны уточнили, что удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами, был нанесен около 19.30 мск в курортной зоне Крыма, где нет никаких военных объектов.