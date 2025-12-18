FPV-дроны стали новым способ борьбы с воздушными целями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Раньше беспилотники сбивали из ружья, могли выстрелить из переносного зенитного ракетного комплекса, пулемета. Теперь еще вот так», — отметил он.

Эксперт объяснил, что FPV-дронами управляют операторы. По его словам, они предназначены для перехвата беспилотников противника. Атакуя вражескую цель, они уничтожаются вместе с ней.

«FPV-дрон — это беспилотник-камикадзе», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника издания, так называемые БПЛА-перехватчики одновременно и упрощают работу в этой сфере, и делают ее эффективнее.

Ранее израильский военный историк, доцент Еврейского университета в Иерусалиме Дани Орбах заявил, что искусственный интеллект и робототехника сделают войны в будущем более разрушительными. По его словам, ИИ ускорит процесс распознавания законных военных целей. Кроме того, нейросети «не будут уставать», в отличие от человека, для которого боевые действия — «эмоциональное явление». Однако заменить человека полностью, по мнению Орбаха, искусственный интеллект не сможет.

Между тем военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о применении ИИ российскими военными летчиками, операторами беспилотников, а также военно-космическими силами как в пилотировании, так и на поле боя. Эксперт пояснил, что такие программы могут формулировать и уточнять цели и задачи в ходе боевых действий, учитывая возможности обеих сторон. Однако окончательное решение остается за человеком, заключил Матвийчук.