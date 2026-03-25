В марте президент США Дональд Трамп заявил, что Мексикой управляют наркокартели. В феврале по мексиканским городам прокатилась волна насилия после ликвидации лидера одного из картелей. Что мешает победить организованную преступность в стране и изменится ли там ситуация в лучшую сторону — об этом Иван Косиченко, доцент Мезоамериканского центра исследований имени Ю. В. Кнорозова исторического факультета РГГУ, рассказал в программе «Дробышевский +» на RTVI.

«Хочется пошутить, что территория Мексики, которую не контролирует наркокартель, — это президентский дворец. Если серьезно, то здесь все зависит от уровня власти и способности ее осуществлять», — сказал Косиченко.

По его словам, в Мексике есть три уровня власти: федеральный, на уровне штата и муниципальный. Это федеративное государство с очень высокой степенью автономии штатов и муниципалитетов, подчеркнул историк.

Если верить уголовным и журналистским расследованиям, «чаще всего мы наблюдаем смычку власти и организованной преступности именно на уровне муниципалитетов», рассказал Косиченко. «Правительство штатов, предположительно, может оказывать или не оказывать поддержку тем или иным группам. Как правило, она выражается в сохранении, грубо говоря, благоприятствующего нейтралитета», — продолжил он.

У федерального правительства есть армия. «Если мексиканскому государству нужно где-то быстро и решительно отреагировать на какое-то вопиющее правонарушение, туда просто отправляется армия», — пояснил Косиченко.

В крупных городах ситуация с безопасностью держится под контролем, утверждает доцент РГГУ.

«Я могу сравнить то, каким я видел Мехико в 2016-2018 году, и каким я его видел в 2023 году. Город очень сильно изменился в лучшую сторону, в том числе в плане безопасности», — отметил Косиченко.

Определенный порядок поддерживается и в туристических регионах. «Если там происходят какие-то насильственные преступления, как правило, это сведение счетов в рамках преступных группировок либо аффилированного с ними бизнеса. Обычных людей это не особенно касается», — рассуждает собеседник RTVI.

По его мнению, сегодня нет шансов на то, что ситуация в Мексике изменится в лучшую сторону.

«Это сугубо мое оценочное суждение, но я считаю, что нет. При существующем в Мексике политическом устройстве и, что самое главное, при существующем в Мексике порядке организации правоохранительных органов это просто невозможно», — заявил Косиченко.

Мексиканские правоохранительные органы точно так же, как и система власти, распределены по разным уровням, пояснил эксперт: есть вспомогательная полиция, муниципальная, полиция штата, национальная гвардия.

«Пока каждый элемент этой системы варится более или менее в какой-то своей кастрюльке и обладает собственным бюджетом, который формируется, исходя из налогооблагаемой базы того региона, где он действует, мы не увидим какой-то централизованной борьбы с преступностью», — считает Косиченко.

Он добавил, что в Мексике «нет институтов, которые гарантированно будут наказывать насилие»: по статистике в стране раскрывается около 50% предумышленных убийств.

«Это то, что у них называется impunidad — безнаказанность. Эта безнаказанность порождает то, что насилия становится больше, насилие обретает бóльшую силу коррумпировать государственные органы, потому что зарабатывает деньги через рэкет, через торговлю запрещенными веществами», — объяснил Косиченко.