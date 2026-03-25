Актриса Ирина Безрукова поддержала режиссера Константина Богомолова, который раскритиковал российскую систему актерского образования из-за неумения студентов танцевать, петь, играть на музыкальных инструментах и говорить по-французски. Об этом пишет «Абзац».

На церемонии вручения премии «Ника» Безрукова рассказала, что во время обучения у нее был предмет «Французский язык», так как участие в постановках по пьесам «прошлых столетий» предполагает способность «говорить хотя бы несколько самых популярных фраз с хорошим произношением».

В то же время актриса выразила уверенность в том, что подобным навыкам всегда можно обучиться, а главным качеством артиста должен быть талант. В частности, она отметила, что готова простить гениальному актеру неумение петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах.

«Для меня гениальность — это харизма, индивидуальность», — пояснила Безрукова.

Она также отметила, что даже при наличии таланта недисциплинированный актер, который периодически подводит коллег, в любом случае останется без работы.

18 марта художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов выступил с критикой театральных вузов во время встречи с участниками проекта «Визионеры». Он заявил, что современные студенты не умеют играть на музыкальных инструментах, «не танцуют, не поют, у них ужасный жест, зажатые тела».

Богомолов также высказался о Школе-студии МХАТ, которую недолго возглавлял как исполняющий обязанности ректора. Режиссер заявил, что в вузе несколько лет назад отменили изучение французского языка, «поэтому они не могут сделать читку Чехова и Достоевского, где полно французских фраз». «Я уже не говорю про Толстого», — добавил Богомолов.

Он призвал покончить с выставлением «липовых» оценок по истории литературы, искусств и театра.

«Не читал [книги из университетской программы] — свободен. И диплом не получишь, и будешь отчислен. <…>», — высказался Богомолов.

Он отметил, что его самого «воспитали встречи с мощнейшими диктаторскими энергиями», и привел в пример таких театральных мэтров, как Андрей Гончаров, Марк Захаров и Олег Табаков. По словам Богомолова, с ними нельзя было «забаловать». Молодое поколение актеров и режиссеров худрук Театра на Малой Бронной назвал «плюшевым».

Константина Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ в январе 2026 года после смерти прежнего ректора Игоря Золотовицкого. Это вызвало недовольство со стороны студентов и выпускников вуза, в результате Богомолов попросил освободить его от должности.

В начале марта Минкульт назначил и. о. ректора Школы-студии МХАТ народного артиста России Константина Хабенского.