Режиссер Константин Богомолов в телеграм-канале попросил освободить его от обязанностей ректора Школы-студии МХАТ и пожелал учебному заведению удачи и терпения.

«Я попросил Министра культуры освободить меня от исполнения обязанностей ректора Школы-студии. От сердца желаю Школе и ее нынешнему и будущему руководству удачи и терпения», — говорится в его телеграм-канале.

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора после смерти 14 января Игоря Золотовицкого, возглавлявшего актерскую школу с 2013 года. Он уже руководит Театром на Малой Бронной и Театром-Сценой «Мельников».

Назначение режиссера вызвало резкую реакцию среди выпускников и студентов. Актеры Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие направили министру культуры Ольге Любимовой открытое письмо с просьбой пересмотреть решение. Они читают, что выбор противоречит принципу преемственности, десятилетиями считавшемуся ключевым для школы. «Преемником может стать именно тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии МХАТ», — говорилось в обращении.

Драматург и актер Евгений Гришковец в разговоре с RTVI отметил, что Богомолов «категорически не подходит» на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как его творчество не соответствует ее традициям.

Минкульт ранее заявил Msk1.ru, что с режиссером был заключен срочный трудовой договор, действующий до выборов ректора. В ведомстве уточнили, что у постановщика много регалий и званий.