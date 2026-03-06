Константин Хабенский назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ назначен, сообщила министр культуры Ольга Любимова. В то же время художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков.

Любимова уточнила, что Хабенский продолжит возглавлять МХТ имени А. П. Чехова, где он занимает должности художественного руководителя и директора.

Безруков является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе, напомнила министр.

«От всей души желаю новых успехов и достижений!» — говорится в сообщении Любимовой в ее телеграм-канале.

Прежний ректор Школы-студии МХАТ — заслуженный артист России Игорь Золотовицкий умер 14 января в возрасте 64 лет. Вместо него исполняющим обязанности ректора вуза был назначен режиссер Константин Богомолов, который является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Это вызвало недовольство студентов и выпускников Школы-студии, которые заявили, что вуз должен возглавлять его воспитанник.

Богомолов назвал критику своего назначения абсурдом, но вскоре покинул пост и. о. ректора по собственному желанию.

СМИ называли возможными кандидатами на вновь освободившуюся должность народных артистов России Сергея Безрукова и Дмитрия Певцова, а также заслуженного артиста России Евгения Писарева и замдиректора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадима Верника.

Безруков, Певцов и Писарев не подтвердили эти слухи. В начале марта источники «Коммерсанта» заявили о возможном назначении Константина Хабенского и. о. ректора Школы-студии МХАТ. По уставу вуза, ректор не может совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей работой за пределами института. Исключение составляет лишь художественно-творческое руководство.

МХАТ имени Горького оставался без художественного руководителя с ноября 2021 года, когда этот пост покинул Эдуард Бояков, назначенный в 2018 году. Бояков говорил, что заявление об уходе его попросил написать Владимир Кехман, незадолго до этого ставший гендиректором театра. По словам Боякова, причиной такой просьбы Кехман назвал отношение экс-худрука к народной артистке России Татьяне Дорониной, которая долгое время руководила МХАТом.

Осенью 2025 года стало известно об увольнении Кехмана из театра. Источники ТАСС утверждали, что бывшему гендиректору предъявили обвинение в растрате. Официально силовые ведомства об этом не сообщали. После ухода Кехмана Эдуард Бояков рассказал в интервью «Комсомольской правде», что тот был частью кампании «мочилова» и черного пиара против Боякова и его соратников по театру — писателя Захара Прилепина и актера Сергея Пускепалиса.