Пост ректора Школы-студии МХАТ снова стал вакантным: режиссер Константин Богомолов покинул его всего через две недели после назначения. По данным источников ТАСС, близких к Ученому совету вуза, на это место теперь рассматриваются кандидатуры народных артистов России: Сергея Безрукова, Евгения Писарева и Дмитрия Певцова.

Дмитрий Певцов, как и Константин Богомолов, является выпускником ГИТИСа. На запрос RTVI он ответил, что ректором Школы-студии МХАТ «должен быть только выпускник оной».

«Предложений не поступало и, уверен, не поступит. Убежден, что ректором школы-студии МХАТ должен быть только выпускник оной, закончивший школу-студию лет 20-40 назад и успешно работающий в профессии актера (режиссера), желательно, с педагогическим опытом»», — написал Певцов.

Об уходе Богомолов объявил 11 февраля, сообщив, что уже направил соответствующее прошение министру культуры Ольге Любимовой. В своем Telegram-канале он пожелал удачи вузу, однако причины скоропалительного решения публично не озвучил. Просьба Богомолова об отсавке пока не принята.

Мнения о причинах отставки разделились. Инсайдеры РБК утверждают, что режиссер не выдержал «давления профессионального цеха». В то же время собеседники ТАСС из окружения Богомолова ссылаются на чрезмерную загруженность: с 2019 года он руководит Театром на Малой Бронной, и совмещать два руководящих поста оказалось невозможно.

Напомним, Богомолов стал и.о. ректора 23 января. Это кадровое решение спровоцировало скандал: студенты и выпускники направили коллективное письмо в Минкульт, заявив, что режиссер «чужой» для мхатовской школы. В ответ Богомолов обвинил протестующих в сектантстве и попытках разделить театральное сообщество на «своих» и «чужих».