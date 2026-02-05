«Нельзя устраивать травлю Богомолова!» — заявил в разговоре с RTVI режиссер Сарик Андреасян. Так он прокомментировал скандал, возникший вокруг назначения Богомолова на пост руководителя школы-студии МХАТ.

Это назначение вызвало жесткую реакцию в театральной среде. На назначение Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ после ухода из жизни Игоря Золотовицкого. Группа выпускников обратилась в Минкульт с требованием отменить это кадровое решение. Авторы письма апеллировали к нарушению исторической преемственности, заявив, что опасаются за сохранность «особого духовного пространства», которое десятилетиями выстраивали такие легенды театра, как Ефремов и Табаков.

Ту же точку зрения высказал режиссер Евгений Гришковец, заявивший RTVI, что видит в назначении Богомолова глубокое противоречие между традициями МХАТ и новаторским подходом нового руководителя студии.

«Школа-студия МХАТ имеет не только российское, но и международное культурное значение. Это одна из главных театральных школ мира. И у нее есть традиционное устройство, начиная от Константина Сергеевича Станиславского. А Константин Юрьевич Богомолов — скорее новатор, чем традиционалист», — заявил артист.

Напротив семейная чета — Константин Эрнст и Софья Эрнст выступили в поддержку Богомолова. Глава «Первого канала» отметил, что новый руководитель студии известен как эффективный художественный руководитель и менеджер. По мнению Эрнста, для МХАТ это сейчас важно.

«Талантливый режиссер, который в значительной степени вырос в стенах МХАТа, потому что его пригласил Олег Павлович Табаков» — так охарактеризовал Богомолова Эрнст.

Сарик Андреасян в продолжение полемики поддержал семейную чету Эрнстов.

«Я согласен с Константином Львовичем (Эрнстом) в том, что театральной среде нужны и менеджеры и те, кто может не просто развивать традиции, но и экспериментировать. И я полностью разделяю его мнение о том, что Богомолов — и режиссер, и менеджер, это важное сочетание, и Эрнст абсолютно прав поддерживая именно такое начало. В любом случае травить Богомолова нельзя! Надо дать время, увидеть плоды работы и только затем давать оценки», — сказал режиссер.