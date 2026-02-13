Народный артист России, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков не намерен подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Об этом актер сообщил в своем телеграм-канале.

«Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно. Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности», — написал Безруков, назвав подобные публикации фейком.

С 2013 года ректором Школы-студии МХАТ был заслуженный артист России Игорь Золотовицкий. 14 января он умер на 65-м году жизни в результате онкологического заболевания. После этого Минкультуры назначило исполняющим обязанности ректора школы-студии МХАТ худрука Театра на Малой Бронной Константина Богомолова.

Это вызвало резкую критику среди театральных деятелей. Выпускники школы-студии обратились к министру культуры Ольге Любимовой с просьбой отменить назначение Богомолова. Авторы письма подчеркнули, что школа основывается на многолетнем принципе преемственности, поэтому кандидатом на пост ректора должен быть только «выходец из мхатовской семьи».

Драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец назвал назначение Богомолова «очень опасным», предположив, что тот «может иметь намерение снести традицию и сделать собственную школу». В разговоре с RTVI драматург пояснил, что Богомолов «скорее новатор, чем традиционалист», и «категорически не подходит» на должность ректора Школы-студии МХАТ.

Сам Богомолов назвал критику своего назначения абсурдом, добавив, что подобные разговоры превращают школу в «некую закрытую секту, куда якобы нельзя входить чужим». Режиссер отметил, что Школа-студия МХАТ, являясь одним из столпов театрального образования, «тоже нуждается в развитии, обновлении, иногда — в болезненных решениях».

В феврале Богомолов сообщил, что попросил об увольнении с поста и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Источники ТАСС утверждали, что на освободившуюся должность рассматриваются кандидатуры народных артистов России Сергея Безрукова и Дмитрия Певцова, а также заслуженного артиста России, театрального режиссера Евгения Писарева.

Певцов, который окончил ГИТИС, в разговоре с RTVI заявил, что ректором Школы-студии МХАТ может быть только выпускник этого вуза, успешно работающий актером или режиссером и, «желательно, с педагогическим опытом». Писарев сообщил РБК, что не получал предложений возглавить театральный вуз.