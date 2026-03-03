Константин Хабенский может возглавить Школу-студию МХАТ. О том, что художественный руководитель МХТ имени Чехова рассматривается в качестве кандидата на пост ректора, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ученому совету вуза. Информацию также подтвердил собеседник в окружении Хабенского. Официальных комментариев от самого артиста пока не поступало.

Среди других возможных претендентов первый источник назвал заместителя директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадима Верника.

Согласно уставу Школы-студии, ректор не имеет права совмещать свою должность с другой оплачиваемой руководящей работой за пределами института. Исключение составляет лишь художественно-творческое руководство.

Должность ректора стала вакантной после смерти Игоря Золотовицкого. Заслуженный артист России умер 14 января в возрасте 64 лет от онкологического заболевания. Золотовицкий руководил вузом на протяжении 13 лет.

Исполняющим обязанности ректора 23 января был назначен режиссер Константин Богомолов, который является художественным руководителем Театра на Малой Бронной. Соответствующий приказ подписала министр культуры Ольга Любимова. Трудовой договор с ним был заключен на период до проведения выборов ректора.

Назначение Богомолова вызвало критику со стороны театрального сообщества. Несколько российских актеров опубликовали в соцсетях обращение студентов и выпускников Школы-студии к Ольге Любимовой с просьбой пересмотреть это решение. Авторы обращения указали на нарушение принципа преемственности, отметив, что руководить вузом должен его выпускник.

Драматург Евгений Гришковец в интервью RTVI заявил, что назначение Богомолова несет риски для сложившихся традиций. По его словам, режиссер, известный своими новаторскими подходами, может попытаться отказаться от классической системы и создать собственную школу. Гришковец подчеркнул, что Богомолов не подходит для этой должности.

Сам Богомолов назвал критику в свой адрес необоснованной. По его мнению, подобная реакция превращает Школу-студию в закрытое сообщество. Режиссер отметил, что даже авторитетные театральные вузы нуждаются в развитии, которое иногда требует непростых решений.

В середине февраля Богомолов по собственному желанию покинул пост исполняющего обязанности ректора. В Министерстве культуры подтвердили его уход.

После отставки Богомолова в СМИ появилась информация о других возможных кандидатах на пост ректора. Источники ТАСС сообщали, что рассматриваются кандидатуры народных артистов России Сергея Безрукова и Дмитрия Певцова, а также заслуженного артиста России Евгения Писарева.

Дмитрий Певцов в беседе с RTVI заявил, что ректором Школы-студии может стать только ее выпускник, имеющий успешный актерский или режиссерский опыт и педагогические навыки. Евгений Писарев сообщил РБК, что предложений возглавить вуз ему не поступало.

Сергей Безруков опроверг информацию о своем возможном назначении. В телеграм-канале он написал, что его текущая занятость не позволяет занимать дополнительные должности. Безруков также назвал публикации о его планах стать ректором недостоверными.