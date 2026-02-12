Отставка Константина Богомолова с поста и. о. ректора Школы-студии МХАТ стала итогом масштабной кампании в театральной среде, считает режиссер Сарик Андреасян. В разговоре с RTVI он назвал произошедшее «травлей».

Андреасян заявил, что сожалеет об уходе Богомолова из Школы-студии МХАТ. По его мнению, решение об отставке было принято под давлением заявлений в соцсетях.

Неделю назад в беседе с RTVI Андреасян осудил кампанию против назначения Богомолова и поддержал выступивших в его защиту Константина и Софью Эрнст. По мнению кинорежиссера, творческим процессам в мхатовской среде «нужны новые и многофункциональные лидеры».

«Богомолов как раз такой человек, но, увы, травля сделала свое черное дело. Мне очень жаль, но такова судьба многих талантливых людей в России», — сказал тогда Андреасян.

Константин Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января, после смерти предыдущего руководителя Игоря Золотовицкого. Это кадровое решение Минкульта вызвало резкую реакцию театрального сообщества. Группа известных выпускников и студентов направила министру культуры Ольге Любимовой открытое письмо с требованием пересмотреть решение. Среди подписавших — Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев. Они заявили, что приход Богомолова разрушает многолетнюю традицию преемственности, считавшуюся основой легендарной школы. Авторы обращения заявили, что опасаются за сохранность «особого духовного пространства», созданного Олегом Ефремовым и Олегом Табаковым.

Ситуация вокруг Школы-студии разделила культурное сообщество на два лагеря. Режиссер и писатель Евгений Гришковец в комментарии RTVI пояснил, что видит в фигуре Богомолова глубокое противоречие мхатовским устоям.

«Школа-студия МХАТ имеет не только российское, но и международное культурное значение. Это одна из главных театральных школ мира. И у нее есть традиционное устройство, начиная от Константина Сергеевича Станиславского. А Константин Юрьевич Богомолов — скорее новатор, чем традиционалист», — отметил Гришковец.

В защиту Богомолова открыто выступили генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст и его супруга, актриса Софья Эрнст. Глава «Первого» охарактеризовал Богомолова как эффективного управленца и талантливого режиссера, который «в значительной степени вырос в стенах МХАТа» (в театр его пригласил еще Олег Табаков). Эрнст подчеркнул, что сегодня вузу необходим именно сильный менеджер.

11 февраля Богомолов попросил Министерство культуры уволить его с поста ректора. Ведомство приняло его отставку. В Минкульте пояснили, что договор с режиссером носил срочный характер и действовал до проведения выборов ректора. Кто возглавит Школу-студию теперь, пока неизвестно.

Мнения о том, почему именно Богомолов покинул пост, разошлись. Источники РБК настаивают, что режиссер не справился с «давлением профессионального цеха». Однако собеседники ТАСС, близкие к нему, говорят, что причиной стала перегрузка: с 2019 года Богомолов возглавляет Театр на Малой Бронной, и совмещать две руководящие должности оказалось нереально.