Больше всего шансов занять пост ректора Школы-студии МХАТ после ухода Константина Богомолова — у преподавателя и выпускника этого учреждения Евгения Писарева, заявил «Абзацу» театральный критик Глеб Ситковский.

Писарев — «опытный педагог», «хороший управленец» и коренной мхатовец, что «символически важно для многих в университете», отметил он. Для сравнения критик напомнил, что Богомолова не приняли именно из-за нарушения традиции преемственности.

В пользу назначения Писарева ранее высказывался драматург и актер Евгений Гришковец.

«[Писарев — прим.ред.] — великолепный педагог школы-студии МХАТ, мхатовец, замечательный режиссер и руководитель прекрасного театра имени Пушкина», — говорил он RTVI.

Источники ТАСС, связанные с Ученым советом вуза, назвали Писарева одним из кандидатов на ректорский пост наряду с народными артистами России Сергеем Безруковым и Дмитрием Певцовым. Последний уже заявил, что если ему предложат возглавить Школу-студию МХАТ, он откажется.

«Школу-студию МХАТ может возглавлять выпускник, актер или действующий режиссер, желательно с педагогическим опытом, желательно, чтобы он не меньше 20 лет назад ее закончил», — объяснил Певцов RTVI.

Он добавил, что предложение занять ректорскую должность ему «не поступало и не поступит».

Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора 23 января — вскоре после смерти Игоря Золотовицкого, возглавлявшего актерскую школу с 2013 года. Минкульт сообщил Msk1.ru, что с режиссером был заключен срочный контракт, который действует до проведения выборов ректора.

Окончившие Школу-студию Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие направили министру культуры Ольге Любимовой открытое письмо с просьбой пересмотреть назначение Богомолова, которое, по их мнению, подрывает ключевой принцип преемственности.

Богомолов сначала заявлял, что считает критику «абсурдной», но 11 февраля обратился к Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора. Он пожелал «удачи и терпения» Школе-студии, ее нынешнему и будущему руководству.