Драматург, актер Евгений Гришковец в беседе с RTVI назвал неожиданным решение Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ. По его мнению, лучшей кандидатурой на этот пост стал бы режиссер Евгений Писарев.

«Оно совершенно неожиданное. После нескольких его интервью, полных решимости работать и так далее, причем интервью на центральных каналах телевидения, это неожиданное решение. Сам сегодня узнал о нем утром. Думаю, что Константин Юрьевич убедился в том, что профессиональное театральное сообщество в своем подавляющем большинстве против его кандидатуры, и он решил, что называется по-русски, “не лезть на рожон”. Не знаю», — сказал Гришковец.

Он не исключил, что в решении Богомолова есть определенная доля «кокетства», но при этом подчеркнул, что не может говорить об этом с уверенностью, так как от режиссера «всего можно ожидать».

По мнению Гришковца, лучшей кандидатурой на пост ректора Школы-студии МХАТ был бы Евгений Писарев: «великолепный педагог школы-студии МХАТ, мхатовец, замечательный режиссер и руководитель прекрасного театра имени Пушкина».

Ранее Богомолов сообщил, что попросил главу Минкульта России Ольгу Любимову освободить его от исполнения обязанностей ректора Школы-студии МХАТ, которым он стал в конце января, пожелав будущему руководству «удачи и терпения».

Это произошло вскоре после скандала, вызванного его назначением. В частности, актеры Юлия Меньшова, Антон Шагин и Марьяна Спивак опубликовали открытое письмо от имени выпускников Школы-студии к Любимовой, выразив недовольство назначением.

Гришковец ранее в беседе с RTVI отмечал, что супруг Ксении Собчак «категорически не подходит» на должность исполняющего обязанности ректора Школы-студии МХАТ, так как его творчество не соответствует ее традициям.

Богомолова поддержали некоторые деятели, включая гендиректора Константина Эрнста и его жену, актрису Софью Эрнст, а также режиссер Сарик Андреасян. Кроме того, Минкульт ранее заявил Msk1.ru, что с режиссером был заключен срочный трудовой договор, действующий до выборов ректора.