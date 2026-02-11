Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов счел «совершенно верным» решение режиссера Константина Богомолова покинуть пост ректора Школы-студии МХАТ. Парламентарий заявил «Ленте.ру», что устоявшийся коллектив должен принимать нового руководителя, иначе ничего хорошего не выйдет.

«Он, на мой взгляд, поступает совершенно верно. Совершенно очевидно и то, что в этой ситуации, извините, действовать по пути увольнения всей труппы было бы смешно», — отметил он.

Шолохов объяснил, что против назначения Богомолова были не только сотрудники и выпускники организации, но и сам «цех в значительной степени», а также общество.

По словам собеседника издания, заработать уважение возможно, однако этот процесс долгий и не всегда может увенчаться успехом.

Депутат предположил, что для Богомолова это «негативное развитие событий», так как он, вероятно, не рассчитывал оказаться в подобной ситуации.

23 января Богомолова назначили исполняющим обязанности ректора. Это произошло после смерти Игоря Золотовицкого, который руководил актерской школой с 2013 года. Позднее Минкульт сообщил Msk1.ru, что с режиссером был подписан срочный трудовой договор, действующий до проведения выборов ректора.

Назначение режиссера вызвало острую реакцию у выпускников и студентов. Актеры Марьяна Спивак, Антон Шагин, Варвара Шмыкова, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие направили министру культуры Ольге Любимовой открытое письмо с просьбой пересмотреть решение. По их мнению, этот шаг нарушает принцип преемственности, который на протяжении десятилетий считался основополагающим для школы.

В то же время некоторые деятели культуры, в том числе гендиректор Константин Эрнст, его супруга, актриса Софья Эрнст, а также режиссер Сарик Андреасян, поддержали Богомолова. Сам режиссер в интервью «Известиям» назвал критику своего назначения «абсурдной». По его словам, разделение на «своих» и «чужих» при выборе руководителя Школы превращает ее в секту.

11 февраля Богомолов обратился к Любимовой с просьбой освободить его от обязанностей ректора. Режиссер пожелал «удачи и терпения» Школе, а также ее нынешнему и будущему руководству.

Драматург и актер Евгений Гришковец в разговоре с RTVI признался, что это стало для него неожиданностью. Он предположил, что Богомолов решил «не лезть на рожон». Ранее он заявлял, что режиссер «категорически не подходит» на должность исполняющего обязанности ректора Школы, поскольку его творчество не соответствует ее традициям.

По словам Гришковца, оптимальной кандидатурой на пост ректора Школы-студии МХАТ мог бы стать Евгений Писарев. Он охарактеризовал его как великолепного педагога, мхатовца, замечательного режиссера и руководителя театра имени Пушкина.