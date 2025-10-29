Минкультуры России спустя месяц официально подтвердило смену генерального директора МХАТа имени Горького. Вместо Владимира Кехмана на этот пост назначена Елена Булукова, с 2021 года руководившая Театром кукол имени С. В. Образцова, говорится в телеграм-канале министерства.

В ведомстве не указали причину кадровых перестановок во МХАТе.

Об увольнении Кехмана с поста гендиректора МХАТа стало известно в конце сентября. ТАСС опубликовал копию соответствующего приказа главы Минкультуры Ольги Любимовой, однако официального подтверждения от ведомства на этот счет не было.

В начале октября информация о Кехмане исчезла с сайта МХАТа. При этом приказ о прекращении трудового договора с Кехманом так и не был опубликован на сайте Минкультуры. На момент написания материала приказа о назначении Булуковой там тоже не было.

На сайте МХАТа в разделе «Руководство» указаны только президент театра Татьяна Доронина и главный режиссер Галина Полищук.

В начале июля «Известия», «Фонтанка» и другие СМИ сообщили об обысках у Кехмана и во МХАТе по уголовному делу о растрате (ч. 4 ст. 160 УК) при реконструкции старой сцены театра. Кроме того, согласно документам судебных приставов, за Кехманом числятся долги по кредитам на общую сумму около 18 млрд рублей.

После обысков и допроса Кехману предъявили обвинение в растрате и отпустили под подписку о невыезде. Официальной информации от силовых ведомств на этот счет не поступало. В конце июля «Фонтанка» сообщила, что в отношении Кехмана возбуждено новое уголовное дело о получении взятки ( ч. 6 ст. 290 УК) ― автомобиля Mercedes V-класса стоимостью 27 млн рублей.

По данным издания, суд арестовал недвижимость, автомобили и счета Кехмана и его родственников на общую сумму 350 млн рублей.

Чем известен Владимир Кехман

Владимир Кехман был назначен гендиректором МХАТа имени Горького в октябре 2021 года и совмещал эту работу с должностью худрука Михайловского театра в Петербурге, куда пришел еще в 2007-м. С 2015 по 2021 год он был сначала гендиректором, затем худруком Новосибирского театра оперы и балета.

Работу в культурной сфере Кехман совмещал с бизнесом, будучи основным владельцем компании JFC по импорту фруктов в Россию. В 2010-х годах у фирмы начались финансовые проблемы. В 2012-м суд в Лондоне признал Кехмана банкротом, спустя четыре года такое же решение вынес российский суд.

В 2018-м британский суд постановил взыскать с Кехмана более $140 млн по делу о мошенничестве, в котором его обвинял Банк Москвы. Сам театральный деятель отрицал причастность к аферам, утверждая, что давно ушел из бизнеса.

Вскоре после назначения во МХАТ Кехман анонсировал «жесточайшие» сокращения в «нетворческой» части коллектива и рассказал о неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии театра.

Во время мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в июне 2023 года Кехман заявил о «безоговорочной» поддержке президента России Владимира Путина, назвав происходящее «безумием и самым настоящим предательством».

На фоне скандала вокруг «голой вечеринки» с участием российских поп-звезд, организованной блогером Анастасией Ивлеевой, Кехман отказался пускать во МХАТ Филиппа Киркорова. Певец должен был встретиться с сотрудниками компании, директор которой ― близкий друг Кехмана ― устроил для них массовый предновогодний поход в театр на спектакль «Золушка».

Журналистка Ксения Собчак утверждала, что Кехман объяснил отмену встречи с Киркоровым «звонком из администрации президента», а «своим друзьям озвучил другую версию — что это его акт самоцензуры чтобы “абы чего не вышло”». Сам Кехман назвал «сплошной ложью» заявления Собчак, а участников вечеринки Ивлеевой — «бандой без стыда и совести».