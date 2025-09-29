Министр культуры Ольга Любимова уволила Владимира Кехмана с поста генерального директора МХАТ имени Горького, сообщает ТАСС, ссылаясь на копию документа. При этом в разделе «Приказы» на сайте ведомства соответствующая информация отсутствует.

«Прекратить действие трудового договора от 28.10.2021 Nº 01-281021-09.03-40 с руководителем государственного учреждения и освободить Кехмана Владимира Абрамовича от должности генерального директора Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени М. Горького», — говорится в тексте приказа.

На сайте МХАТа по состоянию на 29 сентября 19:00 мск Кехман все еще значится руководителем учреждения.

Журналистка Ксения Собчак со ссылкой на собственные источники отметила, что «такой жесткий наезд на Кехмана может быть связан с контрактом по петербургской Бирже и испорченными отношениями с (директором Эрмитажа. — Прим. RTVI) [Михаилом] Пиотровским».

В начале июля сообщалось, что дома у Кехмана прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении в особо крупном размере в ходе проведения работ по ремонту старой сцены МХАТ. Помимо этого, оперативные мероприятия также прошли в стенах самого театра.

Источник «Известий» сообщал, что изначально Кехмана доставили в Следственный комитет с целью опроса в статусе свидетеля. Собеседник ТАСС, в свою очередь, заявлял, что гендиректору МХАТ не был присвоен какой-либо процессуальный статус.

В середине июля мужчине было предъявлено обвинение в растрате. В рамках следствия обыски прошли также в Михайловском театре, где Кехман занимает позицию художественного руководителя.

Сообщалось, что обвинение в отношении Кехмана было связано с тем, что траты на работы по реконструкции исторической сцены театра, начавшиеся в 2022 году, превысили смету, указанную в трех контрактах. По данным следствия, общая стоимость госконтрактов, покрывавших разработку проекта, закупку необходимого оборудования и сами строительные работы превысила 2 млрд рублей.

Позднее было заведено второе уголовное дело в отношении Кехмана, связанное с подозрением в получении им взятки в виде автомобиля Mercedes от одного из подрядчиков.

Одновременно с этим началось расследование в отношении генерального директора строительной компании «РСК-Ренессанс» Марата Каргинова, который обвинялся в даче взятки должностному лицу.

Как следовало из материалов дела, автомобиль был передан руководителю МХАТ с целью заключения договора на строительство объектов Минкультуры. Организация Каргинова также занималась ремонтными работами в офисе Дирекции культурного форума, должность руководителя которой занимает Кехман.