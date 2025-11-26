В правительстве России активно обсуждают использование биометрических технологий, в том числе при проходе на территорию школы. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко на правительственном часе в Совфеде 26 ноября, передает корреспондент RTVI.

«Такой пилотный проект в Татарстане уже показал свою эффективность», — сказал он.

Таким образом, биометрия может стать альтернативой традиционным пропускам.

Правительство также доработало сервис подтверждения возраста по биометрии для покупки товаров в интернет-магазинах, он заработает в течение месяца, сообщил Григоренко.

«Сейчас мы разработали и планируем в ближайшее время запустить сервис применения использования биометрии для защиты несовершеннолетних от покупки разных товаров с возрастными ограничениями в интернете», — рассказал вице-премьер.

Ожидается, что сервис запустят в течение ближайшего месяца.

Григоренко обратил внимание, что биометрия — это «сугубо добровольное дело», и «никто не обязывает» ее использовать. Согласие на использование биометрических данных можно отозвать в любой момент через «Госуслуги», напомнил вице-премьер. Он также отметил, что порядка 20 сервисов и услуг уже доступны с использованием биометрии.

Отвечая на вопросы сенаторов, Григоренко также заявил о подготовке второго пакета мер, направленных на борьбу с кибер- и телефонным мошенничеством. Посвященный этому пакет законопроектов будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

«Вот только вчера большое совещание проводили. Мы рассчитываем, что в ближайшее время мы подготовим его и внесем в Государственную думу», — заявил Григоренко.

Среди предлагаемых кабмином мер — расширение практики, связанной с самозапретами, которая «показала свою эффективность», отметил вице-премьер.

«У нас идея — это введение от обратного запрета на международные звонки. Потому что большинство мошеннических звонков — международные», — сказал он.

Кроме того вице-премьер указал на необходимость «ограничивать количество сим-карт в одни руки и ужесточать ответственность за это».